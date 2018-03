Renta 4 Banco admite que el fin de la crisis no ha llegado a todos por igual

Sevilla, 15 mar (EFECOM).- El presidente de Renta 4 Banco, Juan Carlos Ureta, ha asegurado hoy que los indicadores económicos señalan que la crisis se ha superado, aunque ha admitido que "no a todo el mundo le ha llegado por igual" el fin de ese periodo.

En declaraciones a Efe en Sevilla, donde hoy ha pronunciado la conferencia 'Crecimiento global y cambio de ciclo monetario. Implicaciones a para inversión en 20018', Ureta ha dicho que "se podría decir que la crisis ha pasado en el sentido que no ha llegado lo que se temió como la gran recesión o depresión".

Si embargo, ha precisado que "no a todo el mundo le ha llegado por igual y genera en amplias capas de la población la sensación de que habremos salido, pero a mí no me ha llegado".

Ureta ha señalado que "llevamos varios años en España creciendo el 3 %, y eso es haber salido de la crisis, pero ha sido una crisis muy peculiar, con una salida muy peculiar, con esa sensación de desigualdad, y con el hecho de que aunque la economía crezca no es una salida alegre" y ha añadido que "puede que no sea malo, porque no hay euforia como en momentos del 'boom' económico".

Por ello, ha defendido que "en España ha habido una gran creación de empleo, más de medio millón, es verdad que de baja calidad, poca retribución pero empleo al fin y al cabo".

Ha señalado que los índices bursátiles Dow Jones o Standard & Poor's "han multiplicado por tres en los últimos años, aunque puede sonar raro "y los mercados financieros y en particular las bolsas americanas, en parte las europeas, llevan muchos años subiendo".

Por último, ha destacado que es el momento de invertir en "mercados caros", porque "tenemos activos caros, que han subido mucho de precio, y el reto de invertir en mercados caros es un reto para un inversor, porque cuando todo está muy barato es fácil invertir" y ha concluido que "el reto es invertir en caros, y en estos mercados se puede invertir, se puede sacar una rentabilidad pero con otro modelo de inversión".

En la ponencia, el presidente de Renta 4 Banco ha analizado el crecimiento que se está disfrutando a nivel mundial y cómo los bancos centrales han empezado a revisar sus políticas monetarias expansivas de estos últimos años.