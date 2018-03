Pearl Jam, The Killers y otros cien artistas dan vida a Lollapalooza Chile

Santiago de Chile, 15 mar (EFE).- La octava edición de Lollapalooza en Chile arrancará mañana en Santiago, con tres días de música ininterrumpida y más de cien artistas en el cartel, con la participación especial de los estadounidenses de Pearl Jam, Red Hot Chili Peppers y The Killers.

Pearl Jam, una de las bandas más legendarias e influyentes de los últimos treinta años, regresa a Chile para reconquistar al ecléctico público de Lollapalooza, tras protagonizar en 2013 una de las más apabullantes presentaciones del encuentro.

Los californianos de Red Hot Chili Peppers, en tanto, retornan después de siete años al país suramericano con su undécimo álbum bajo el brazo, "The Getaway", que les ha valido sus mejores críticas en más de una década.

Otro concierto esperado es el que dará The Killers, uno de los grupos más icónicos y alabados del rock actual y también parte de los anales de Lollapalooza Chile, tras haber sido el plato fuerte en la primera edición de 2011.

El festival creado en 1991 por el líder de Jane's Addiction, Perry Farrell, contará en esta ocasión con siete escenarios emplazados en el Parque O'Higgins, uno de los pulmones verdes de la capital, y tendrá entre sus filas a aclamadas bandas de la escena internacional.

Imagine Dragons, objeto de adoración en todo el planeta gracias a su fórmula de rock alternativo plagado de himnos y tonos pop de oscura intencionalidad, se presentan el sábado como un fenómeno ya consagrado.

Lollapalooza 2018 también vibrará con la participación de la estadounidense Lana del Rey y el grupo LCD Soundsystem, que celebra con su nuevo disco, "American Dream", la meteórica carrera que los ha convertido en una de las bandas más reconocidas de comienzos del milenio.

The National será otro de los grandes recitales de la escena alternativa junto a Liam Gallagher, líder de una generación y máximo exponente del movimiento britpop con Oasis, que hará su debut como solista en Chile con su último álbum, "As You Were".

En materia nacional, Lollapalooza contará con el debut de Mon Laferte, ganadora de un Grammy Latino en 2017; la banda Los Jaivas, que celebra 54 años de carrera, y el funk rock de Chancho en Piedra, un clásico de la escena local.

El festival durará por primera vez por tres días y ampliará en esta ocasión sus zonas interiores para recibir a una mayor cantidad de público, superior a las 90.000 personas por jornada.

La música electrónica tendrá un espacio privilegiado y sus mayores exponentes serán los reconocidos Kygo, DJ Snake, Alok y Hardwell, el neerlandés de 30 años que ocupa el cuarto puesto entre los mejores cien DJs del mundo, según la encuesta anual de la revista DJmag.

A cargo del rap y los ritmos urbanos estarán los estadounidenses Ardeerson Paak, Chance The Rapper, Khalid y Wiz Khalifa, que cuenta con un récord de reproducciones en YouTube y será el responsable de cerrar esta versión del festival.

Lollapalooza ha superado los últimos años sus propias marcas y ha hecho historia al transformarse en el evento musical más multitudinario de Chile, después de consolidarse como una de las plazas más importantes del circuito de festivales del mundo.