Moncho Fernández no se fía del colista Joventut

Santiago de Compostela, 15 Mar (EFE).- Moncho Fernández, entrenador del Monbus Obradoiro, no se fía de la condición de colista del Divina Seguros Juventut, un rival del que destacó su "agresividad" defensiva y su "buen juego" en transición.

"Es un equipo que intenta correr desde las recuperaciones, que intenta explotar las características individuales de sus jugadores y también juega con mucha inteligencia. Defensivamente es un equipo agresivo que maneja diferentes defensas tanto en individual como zonal, con un buen uno contra uno", comentó el técnico gallego.

En este sentido, recordó que el conjunto catalán es el segundo equipo que "más balones" recupera de la liga Endesa, y achacó su mala clasificación a que ha perdido "muchos partidos por pocos puntos, de ahí su situación".

Con la llegada de Carles Durán a la dirección del equipo verdinegro, Moncho Fernández entiende que "cada semana que pasa irá añadiendo más cosas o intentando dejar su sello. Hay situaciones en las que se nota su mano pero creo que también había muchas cosas que hacía Diego -Ocampo- que a Carles le sirven".

"Ha habido cambios en los roles de los jugadores y han llegado nuevos jugadores que no tenían. Ahí quizás es donde se note más la diferencia entre un entrenador y otro", destacó el preparador gallego.

"El Joventut tiene una serie de puntos fuertes que intentaremos minimizar además de aprovechar los nuestros. Intentaremos no cometer errores no forzados: ser capaces de meter los tiros que estemos solos, estar fuertes en el rebote defensivo, no conceder demasiados puntos de contraataque...", concluyó.