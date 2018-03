Mayoría de mujeres protagonistas en la cartelera del fin de semana

Madrid, 15 mar (EFE).- Alicia Vikander se convierte en la protagonista de la cartelera por su papel como Lara Croft en "Tomb Raider" y se une a otras cintas del fin de semana que cuentan con mujeres en el papel principal, como el anime japonés "A Silent Voice", o la historia bíblica "María Magadalena", entre otras.

"TOMB RAIDER" Y LARA CROFT, LA GUERRERA INDEPENDIENTE

La productora Warner Bros trae de nuevo a la gran pantalla a Lara Croft (Alicia Vikander), que rechazará el imperio empresarial que ha construido su padre para buscar la tumba del mismo en una isla de Japón.

La película, dirigida por Roar Uthaug, está inspirada en el videojuego homónimo de acción y ha contado en su reparto con Daniel Wu y Dominic West, entre otros.

"MARÍA MAGDALENA", UNA HISTORIA BÍBLICA Y BIOGRÁFICA

La nueva película de Garth Davis profundiza en la historia de María Magdalena (Rooney Mara), que se unirá a un movimiento liderado por Jesús de Nazareth (Joaquin Phoenix) para combatir las jerarquías de su época y desafiar el concepto de "familia tradicional".

Universal Pictures, la productora, se adentra de esta forma en una historia bíblica sobre el misterioso personaje de María Magdalena, del que tanto se desconoce, en los prolegómenos de la Semana Santa, una costumbre que, al parecer, recupera Hollywood.

"LA TRIBU", CON PACO LEÓN Y CARMEN MACHI A RITMO DE BAILE

El director español Fernando Colomo ha contado para esta cinta de humor con un elenco en el que destacan Carmen Machi, Paco León, Luis Bermejo y Manel Fuentes, entre otros.

Una comedia a ritmo de baile en la que Virginia (Machi), una limpiadora aficionada al baile, intentará recuperar al hijo que dio en adopción (León), ahora convertido en un ejecutivo con problemas de memoria.

"THE BEST DAY OF MY LIFE" Y EL "ORGULLO" DEL COLECTIVO LGTBI

España, Rusia y Uganda producen este documental que narra la experiencia de seis personas en países diferentes que acaban reuniéndose en Madrid para celebrar el WorldPride 2017.

El director español Fernando Gómez Molina aborda en este documental temas como la visibilidad del colectivo LGTBI y el respeto a la diversidad.

"A SILENT VOICE", UNA CRÍTICA AL ACOSO ESCOLAR

El anime esta semana llega de la mano de la directora japonesa Naoko Yamada, que hace un análisis del "bullying" a través de la protagonista, Shoko Nishimiya, una estudiante sorda de primaria.

Producida por Kyoto Animation, este anime ha sido galardonado en el Festival de Annecy en 2017 en la sección oficial de largometrajes a concurso.

RECLUSIÓN Y NATURALEZA EN "100 DÍAS DE SOLEDAD"

Los directores españoles Gerardo Olivares y José Díaz analizan en este documental cómo sería una vida en reclusión alejados de la sociedad.

José Díaz, único actor del documental, se aísla de la sociedad durante cien días en el Parque Natural de Redes (Asturias) sin móvil ni ordenador ni televisión.

"PERDIDO", EL DRAMA DE LAS DESAPARICIONES

El director francés Christian Carion se zambulle esta vez en una cinta dramática que profundiza en los secuestros y las desapariciones, tan tristemente de moda estos días.

El protagonista, un padre distanciado de su familia que viaja alrededor del mundo, decidirá volver cuando se entere de la desaparición de su hijo, de la que será el investigador.

UNA VUELTA AL PASADO CON "1945"

Esta cinta húngara rodada en blanco y negro y dirigida por Ferenc Török, narra la historia de un pueblo en agosto de 1945, en la época de la posguerra, que recibe a dos judíos ortodoxos.

La película, una adaptación de la novela corta de Gábor T. Szántó, abordará el miedo de los lugareños a que les quiten sus propiedades y a la llegada masiva de más supervivientes.

"JEANNETTE, LA INFANCIA DE JUANA DE ARCO" EN MUSICAL

El director y guionista francés Bruno Dumont relata en esta cinta la infancia de Juana de Arco, que con ocho años ya está decidida a coger las armas y luchar contra los ingleses.

A través de este musical, Aline Charles se pondrá en el papel de la devota religiosa y salvadora del imperio francés.

"BAJO LA ROSA", UN THRILLER ESPAÑOL

En este thriller, el director Josué Ramos cuenta la historia de un matrimonio adinerado que tendrá que buscar a su hija, desaparecida de camino al colegio.

La cinta, que cuenta con Pedro Casablanc y Ramiro Blas en el reparto, entre otros, se estrena con acceso libre simultáneamente en la web de la película y, además, en salas de cine.

GUERRA ENTRE PALESTINOS Y LIBANESES EN "EL INSULTO"

Esta coproducción entre el Líbano, Francia y Bélgica presenta la historia de un juicio entre Toni, un cristiano libanés, y Yasser, capataz de una obra de origen palestino.

El juicio llevará a un largo proceso en el que palestinos y cristianos libaneses se enfrentarán, aumentando con ello el problema a una cuestión nacional.

"MI NOMBRE ES TE ATA", DE LOS HECHOS REALES A LA PELÍCULA

Q'orianka Kilcher se mete en el papel de la actriz Te Ata, que intentó entrar en Broadway pero fue rechazada prueba tras prueba hasta llegar a dudar de sus capacidades.

En este drama estadounidense, el director Nathan Frankowski narra la historia de Te Ata, un relato basado en hechos reales.