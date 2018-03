Londres podrá firmar acuerdos comerciales en la transición tras el "brexit"

Londres, 15 mar (EFECOM).- El Reino Unido podrá firmar acuerdos de libre comercio durante el periodo de transición implementado tras el "brexit" sin necesidad de tener permiso de la Unión Europea (UE), revela hoy el periódico británico "The Times".

El diario señala que los negociadores comunitarios han aceptado esa exigencia del Gobierno británico, que ambiciona perseguir una política de comercio independiente mientras continúe dentro de la unión aduanera y del mercado único durante la transición.

Si bien el periódico sostiene que Bruselas ha aceptado permitir al Reino Unido salirse con la suya en ese sentido, públicamente las pautas negociadoras de los Veintisiete siguen apuntando que este país no podrá implementar acuerdos comerciales "a menos que la unión así lo haya autorizado".

No obstante, según una fuente gubernamental cuya identidad no divulga "The Times", en privado, la posición adoptada por el negociador jefe del bloque comunitario, Michel Barnier, se ha suavizado de manera significativa.

De esta manera, en el último borrador sobre un potencial acuerdo de transición se estipula que el Reino Unido podrá tanto negociar como firmar acuerdos comerciales durante el periodo transitorio.

La citada fuente indicó que algunos funcionarios británicos expresaron anoche cautela, pues si bien el nuevo lenguaje empleado en el borrador del texto representa una mejora para este país, aún quedan puntos ambiguos que necesitan ser aclarados.