Imanol Arregui: "Esto es cuestión de acierto"

Madrid, 15 mar (EFE).- Imanol Arregui, entrenador del Osasuna Magna, destacó este jueves, tras la eliminación en la Copa de España frente al Movistar Inter (2-1), el partido "sensacional" de su equipo, pero añadió que "esto es cuestión de acierto" en ataque, al tiempo que consideró que el encuentro "vuelve a ser de empate".

"Ha sido un partido muy igualado, que al final lo que lo ha decidido es el acierto. Ellos han tenido ocasiones, pero nosotros también. Y muy claras. Nos ha faltado acierto en la finalización. Con un gol es difícil ganar. Las ocasiones las hemos hecho, pero no han entrado. Una derrota que no puedo reprochar nada al equipo, porque creo que ha sido un buen partido", valoró el técnico.

"Esto es cuestión de acierto. Al final, cuando haces un buen partido tienes que estar acertado. Nosotros somos el Xota, no vamos a tener cinco y vamos a meter las cinco, pero cuando tienes tres dentro del área tienes que meterlas para ganar a un equipo como el Inter", continuó el técnico del conjunto navarro.

"Vuelve a ser un partido de empate", apuntó Imanol Arregui, que remarcó: "Hemos hecho un partido sensacional. Tener a Inter en un partido tan igualado es muy complicado".

Además de resaltar a la afición del Osasuna Magna, "de quitarse el sombrero", y el WiZink Center de Madrid, "un pabellón en el que es una gozada jugar", también habló de Javi Eseverri, que hoy disputó su último partido de la Copa de España, una vez que se retirará a los 40 años al término de esta temporada.

"Creo que es un jugador irrepetible, de los que ya no quedan. Jugadores así es muy difícil. No creo que vea un jugador navarro de ese nivel durante tantos años y al nivel que ha estado. Es un jugador insustituible para nosotros. Una suerte haberlo podido disfrutar tantos años y se quedará por aquí en el club, con nosotros, porque no puede ser de otra manera", valoró.