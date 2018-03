Demián Bichir liderará una nueva versión de la cinta de terror "The Grudge"

Los Ángeles , 15 mar .- El actor mexicano Demián Bichir protagonizará junto a la británica Andrea Riseborough la nueva versión de la película de terror "El grito", informó hoy el medio especializado Variety.

El estudio Sony plantea retomar las historias de esta saga de largometrajes que comenzó en Japón de la mano del director Takashi Shimizu.

El realizador nipón fue también el encargado de reinterpretar sus propias películas para el mercado de Hollywood en los filmes "El grito" (2004) y "El grito 2" (2006), ambos con Sarah Michelle Gellar ("Buffy, cazavampiros") como estrella del reparto.

En esta ocasión, el cineasta Sam Raimi ("Posesión infernal", 1981) será uno de los productores del proyecto para relanzar "El grito", que contará con Nicolas Pesce ("The Eyes of My Mother", 2016) como director y guionista.

"Estamos muy emocionados por esta nueva adaptación", señaló Raimi, quien aseguró que han regresado al material original de la saga para ofrecer una experiencia que rastrea "los horrores de las zonas residenciales estadounidenses".

Bichir, que fue nominado al Óscar al mejor actor por "Una vida mejor" (2011), estrenó el año pasado "Lowriders" y "Alien: Covenant", la nueva cinta de Ridley Scott sobre el universo de "Alien".

Además de "El grito", el mexicano tiene entre sus proyectos futuros el filme de ciencia-ficción "Chaos Walking", junto a Tom y Daisy Ridley; "The Nun", un largometraje escindido de la saga de terror "Expediente Warren"; y la adaptación estadounidense de la serie española "Gran Hotel", un proyecto en el que también está involucrada la actriz latina Eva Longoria.