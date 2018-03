Daria Kasatkina, una enamorada de Barcelona y la comida española

Indian Wells , 15 mar .- La rusa Daria Kasatkina, de 20 años, que consiguió este jueves el pase a las semifinales de Indian Wells tras vencer a la alemana Angelique Kerber, se confesó una absoluta enamorada de Barcelona y la comida española.

La tenista dijo que la capital de Cataluña es su lugar favorito de Europa, algo en lo que no influye el amor que profesa también por el Fútbol Club Barcelona y por futbolistas como Lionel Messi o Andrés Iniesta.

"Aunque no estuviera ese equipo, me encantaría la ciudad igualmente. Me encanta la gente, es muy agradable. También la comida y la arquitectura. Todo es genial allí. Voy todo el tiempo y nunca me quiero marchar. Me encantaría vivir allí", manifestó la rusa en conferencia de prensa.

La joven dijo que también tiene previsto aprender español.

"Sabes, si realmente quieres que algo mejore, tienes que empezar a hacerlo. He empezado a visitar mucho el país este año, así que tampoco he tenido muchas oportunidades de hablar español. Pero si quiero vivir allí tengo que aprender el idioma. Espero encontrar tiempo para ello", declaró.

Kasatkina dijo que su lugar favorito de la ciudad es el Barrio Gótico.

"Me encanta ir a las playas también. No me gusta Madrid, no sólo por el equipo de fútbol", dijo entre risas. "Es porque está en el centro del país y no hay playa. Es una ciudad muy bonita pero le falta algo. Aire, atmósfera...", añadió.

La rusa comentó que ha visto todas las atracciones turísticas de Barcelona y que ahora, cada vez que va, prefiere simplemente perderse por sus calles.

"Me encanta la paella, el jamón ibérico... Es delicioso. Me encantan las tapas. Me encanta casi toda la comida española. ¿El vino? Con buena compañía, claro que puedes tomarte una o dos copas, por supuesto", manifestó.

Kasatkina se enfrentará en semifinales a la vencedora del duelo entre la estadounidense Venus Williams y la española Carla Suárez, que tendrá lugar este jueves no antes de las 17:00 hora local (22:00 horas GMT).