El Congreso da un paso más para derogar la prisión permanente revisable

Madrid, 15 mar (EFE).- El Pleno del Congreso ha dado hoy un paso más para derogar la prisión permanente revisable tras rechazar en un tenso y agrio debate las enmiendas a la totalidad de Ciudadanos y PP, duramente acusados por la oposición por utilizar el dolor de las víctimas, delante de los propios familiares de los niños asesinados.

Porque precisamente las víctimas han estado presentes en el debate no solo por boca de los diputados sino desde la tribuna del hemiciclo, donde los padres de Diana Quer, Marta del Castillo, Sandra Palo, Mari Luz Cortés y familiares de Yeremi Vargas han presenciado un debate, en el que también ha tenido su protagonismo la muerte del niño Gabriel Cruz, especialmente de mano del PSOE.

Y es que lejos de abordar el contenido de las enmiendas a la totalidad de Ciudadanos y PP, rechazadas por 167 votos a favor, 178 votos en contra y la sola abstención de Coalición Canaria, los grupos han protagonizado un debate marcado por las constantes referencias a las víctimas y las acusaciones de "demagogia" y "oportunismo".

Pero que no es más que un paso adelante en la tramitación hacia la derogación de la prisión permanente, porque ahora se abre un trámite de enmiendas parciales al articulado cuya duración es una incógnita y que, como ha dejado entrever el impulsor de la iniciativa, Mikel Legarda (PNV) hará que no se vuelva a hablar de este polémico asunto durante un tiempo.

Hoy el debate ha estado marcado por el ruego de PP y Ciudadanos al PSOE para que se abstuviera en la votación y así esperar al pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado por los socialistas.

También por el cambio de criterio de Ciudadanos, un reproche en el que han coincidido PP, PSOE, PNV y Podemos, toda vez que la formación liderada por Albert Rivera haya cambiado de criterio. "Un ejercicio obsceno de transformismo, una forma de hacer política que algún día les pasara factura", han advertido.

Con todo, ha sido el portavoz de Justicia, Juan Carlos Campo, el que ha protagonizado la intervención más polémica de la cámara cuando dirigiéndose a las bancadas del PP y Ciudadanos ha arremetido contra ellos por "utilizar a las víctimas", pese a que el socialista se ha aferrado en varias ocasiones al reciente caso de Gabriel para sostener su discurso.

Lo ha hecho cuando ha leído unas palabras de la madre de Gabriel, al descalificar la actitud del ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, tras el regalo de una bufanda que le hizo Patricia Ramírez y al asegurar que sintió "vergüenza" por unas palabras de Rafael Hernando (PP) durante la jornada de la capilla ardiente del pequeño.

Pero sobre todo cuando ha dicho: "Sin prisión permanente revisable vencimos a ETA, con prisión permanente revisable hemos tenido la muerte de Gabriel".

Su discurso ha elevado la tensión en Ciudadanos que les había pedido "no legislar en caliente" y más todavía al PP cuyo diputado Jose Antonio Bermúdez de Castro había apuntado previamente a los socialistas cuando ha dicho: "No me contesten solo a mi, al PP, miren también arriba a la tribuna y convénzanles a ellos".

Más tarde, incluso los familiares de los asesinados han calificado de "lamentable" las alusiones del PSOE a Gabriel.

"Estoy apesadumbrado y triste después de que se haya desenterrado a una víctima inocente (...) Ha sido doloroso, no esperaba que se hiciera alusión a Gabriel", ha dicho Juan José Cortes a los medios en una comparecencia junto al resto de los padres y la presidenta de la Asociación Clara Campoamor, Blanca Estrella.

Los familiares no han mencionado a Podemos pero este grupo sí que ha entrado en el juego cuando, dirigiéndose a los padres, ha dicho que "desde la política nos debemos a ellos, al respeto a sus opiniones y su duelo" pero que no iban a pedir perdón por pensar que nuestro sistema de justicia tiene que tener un fin reinsertador".

Al término de la sesión, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha reunido con ellas antes de lamentar ante los medios que no es una buena noticia que algunos partidos intenten derogarla.

"Para mí no es una buena noticia, pero creo que no es una buena noticia para ningún español", ha señalado Rajoy, mientras que instantes después ha sido el ministro de Justicia, Rafael Catalá, el que ha fijado posición al avanzar que el PP intentará que este proyecto no salga adelante durante el trámite de comisión.