Concha Velasco se planteará su retirada en 2020 al final de su nueva gira

Valladolid, 15 mar (EFE).- La actriz Concha Velasco ha matizado hoy que se planteará su retirada de los escenarios dentro de dos años, en 2020, al término de su nueva gira con "El funeral", escrita y dirigida por su hijo Manuel Marsó, protagonizada junto a Antonio Resines y que estrena esta noche en Valladolid, su ciudad natal.

"Ha habido una pequeña confusión. Tengo dos años firmados con el productor Jesús Cimarro para 'El funeral', un encargo que le hice a mi hijo. He dicho que, quizá, cuando acabe con esta obra a los 80 años, tendría que replantearme si será el final de mi carrera. Ya me lo pensaré", ha declarado Velasco en una entrevista con Efe.

La veterana actriz ha matizado así el anuncio realizado ayer en Valladolid, ante los medios de información, durante la presentación de "El funeral", una comedia "cómica, desenfadada, divertida y sobrenatural sobre un actriz muerta en el escenario que aparece como fantasma en su velatorio", ha precisado.

"Cuando acabe la representación de esta función tendré ochenta años, entonces será el momento de plantearme la retirada. Ya me lo pensaré", ha insistido Concha Velasco (Valladolid, 1939), que mañana recibirá la Medalla de la Ciudad como reconocimiento a su trayectoria de 64 años como bailarina, cantante, actriz de cine y televisión, y presentadora.

El anuncio de su retirada con "El funeral", ayer por la mañana, provocó una multitudinaria reacción en las redes sociales y por extensión entre los medios de comunicación e información, así como numerosas llamadas telefónicas a la propia actriz sorprendidas por lo que consideraban una repentina circunscrita al estreno de Valladolid.

"Me han llamado muchos amigos, entre ellos Pepe Barrionuevo (exministro socialista) diciéndome que se venía desde Almería para verme en Valladolid, y también esta mañana el ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, que ayer puso un tuit muy cariñoso", ha explicado.

"La gran Concha acaba de anunciar su retirada de los escenarios tras 64 años de hacernos reñir, llorar, disfrutar y soñar. Millones de gracias, querida Concha, por toda una vida dedicada al arte y a la cultura", manifestó el ministro en su mensaje.

Ante esta "confusión", la retirada sería en su caso dentro de dos años, Concha Velasco se ha apresurado a matizar con elegancia y cariño esta reflexión, y extraído de ella como conclusión "el gran cariño de la gente" por su persona.

Su última gira con "Reina Juana", ha agregado, la dejó "muy tocada física y anímicamente, razón por la cual encargó a su hijo Manuel Marsó, director de cine y de teatro, una obra con la mente puesta en su retirada final, reflexión que hizo público ayer durante la presentación de "El funeral", donde compartirá protagonismo con Antonio Resines, "que ha dejado todos sus proyectos para acompañarme estos dos años".

"Tengo buena memoria y mala salud. Desde hace muchos años me levanto a las cuatro y media de la mañana para estudiar hasta las siete y media. Eso es lo que más me cansa y me fastidia, pero lo hago con disciplina militar. Si pudiera salir al escenario sin tener que estudiar sería completamente feliz", ha comentado.

Concha Velasco se ha referido a la "vocación e ilusión" como factores desencadenantes y determinantes de su longeva trayectoria artística, 64 años a los que al menos añadirá dos más.

La actriz vallisoletana - "ser de aquí imprime carácter por austeridad y disciplina"- compatibilizará "El funeral" con su papel de presentadora televisiva ("Cine de barrio"), y su contribución a la serie "Las chicas del cable" (Netflix) en su tercera temporada, "donde me han dado más protagonismo", ha comentado ilusionada.

Unas 130 películas ha rodado Concha Velasco desde 1954 ("La reina mora"), ochenta de ellas como protagonista y con Alfredo Landa como el actor con quien más veces coincidió, hasta en diecisiete ocasiones.

"Tengo mucha ilusión por todo todavía. Me gusta mucho lo que hago", ha resumido.