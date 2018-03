Catalá ve "antidemocrático" huir de la Justicia y considerarse una "víctima"

Barcelona, 15 mar (EFE).- El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado hoy que la Justicia española es una garantía de independencia y de transparencia y ha advertido de que es antidemocrático no comparecer a una citación judicial y considerarse una víctima en caso de ser investigado.

En declaraciones a los periodistas en Barcelona, donde ha inaugurado un congreso de procuradores sobre Economía y Justicia, Catalá ha asegurado, en alusión a los dirigentes independentistas, que en España nadie puede considerar que la actuación de los tribunales y de las fuerzas de seguridad pueda atentar contra ningún derecho ni ninguna garantía.

Sin nombrar al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, huido en Bélgica, Catalá ha indicado que "lamentablemente" se están produciendo en los últimos tiempos "demasiados episodios profundamente antidemocráticos" en los que "algunos consideran que no tienen que comparecer ante la Justicia o se consideran víctimas porque están siendo objeto de una investigación judicial".

Al ser preguntado por si se refería a Puigdemont, el ministro ha evitado de nuevo nombrar al expresidente y ha indicado que le parece un "ejercicio de irresponsabilidad grave, de incumplimiento grave de sus obligaciones institucionales" si "cualquier persona" esquiva a la justicia, "más si ha ocupado una posición institucional".

"Todos, y muy en particular los que tenemos responsabilidades públicas, tenemos la obligación de colaborar con las instituciones, en este caso con la Justicia, y sobre todo transmitir a los ciudadanos que cuando la Justicia actúa es garantía de los derechos de todos, que nadie tiene privilegios, que nadie está al margen de la ley, que nadie puede pretender que no se le investiga o que no tenga que acudir ante un tribunal de Justicia", ha indicado.

"Cualquier persona llamada a declarar tiene la obligación ciudadana de hacerlo. Si no lo hace y se pone al margen de la Justicia y pretende presentarse como una víctima, yo creo que es un incumplimiento grave de sus obligaciones ciudadanas, de sus obligaciones jurídicas", ha subrayado.

Según el ministro, si alguna persona está inmersa en algún proceso de investigación "su obligación es colaborar y aclarar las hipotéticas acusaciones que pueda tener", ya que tendrá un proceso judicial "justo y transparente" que será "la mejor manera de garantizar" sus derechos.

Preguntado sobre las convocatorias de protesta por las operaciones policiales en el marco de la investigación sobre el 1-O, Catalá ha pedido que se deje trabajar a los jueces: "no hay nada peor que convocar manifestaciones de protesta ante una actuación judicial, nada peor que manifestarse ante sedes judiciales, queriendo condicionar y obligar a jueces a hacer o dejar de hacer alguna cosa".

Por este motivo, ha lamentado que haya gente en España que diga que "no hay justicia independiente" y trate de "coaccionar, manifestarse o decirle a los jueces lo que tienen que hacer".

"En España la Justicia funciona cada día con independencia, cada día las fuerzas de seguridad cumplen su misión de garantizar la seguridad ciudadana o de actuar en colaboración de los juzgados y de los tribunales: esa es la mejor garantía que tenemos todos los españoles, la tutela de nuestros derechos la llevan a cabo los jueces, los fiscales y las fuerzas de seguridad, con transparencia y cumpliendo el mandato de la ley", ha indicado.

En cuanto a las decisiones que se puedan adoptar sobre la eventual búsqueda, detención y extradición de "las personas huidas de la justicia", como es el caso de Puigdemont, Catalá ha indicado que es una materia que corresponde exclusivamente decidir a los jueces: "es un juez quien lo pide y es un juez quien lo concede".

El ministro, que ha sido recibido en este congreso por el exlíder de Unió Josep Antoni Duran Lleida -actualmente retirado de la política- ha participado posteriormente en un acto en la sede de la Fiscalía Superior de Cataluña para imponer varias condecoraciones de la Orden de San Raimundo de Peñafort a fiscales catalanes.

En concreto, los condecorados han sido el fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres; la exfiscal jefa de Barcelona Ana María Magaldi; el fiscal de Tarragona, Xavier Jou; la de Girona, Ana María Meléndez; el de Lleida, Juan Francisco Boné; la teniente fiscal de Barcelona, Lucia Ferrer, y el exfiscal de Girona Josep Maria Casadevall.