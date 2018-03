La biopsia virtual para el cáncer cerebral estará concluida en tres años

Zaragoza, 15 mar (EFE).- El jefe de Grupo de Oncología Molecular del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón (IIS), Alberto Jiménez Schuhmacher, confía en que en tres años pueda tener concluida la fase experimental de la biopsia virtual en los tumores de cáncer cerebral, lo que permitiría aplicar tratamientos personalizados a los pacientes.

Este investigador zaragozano, que hoy cumple 38 años, ha impartido hoy la conferencia titulada "Afrontamos la Década D de la guerra contra el cáncer" en el marco del Foro Adea en la capital aragonesa, en la que ha explicado el proyecto que desarrollan en el IIS Aragón basado en la biopsia virtual.

Se trata de una herramienta de imagen biomédica que permite sacar fotos a los tumores sin tocarlos y que sustituiría a la biopsia tradicional mediante la que se recoge una pequeña muestra que no siempre es representativa dado que los tumores son muy heterogéneos.

De este modo se podrían poner tratamientos "más específicos y personalizados" al paciente, ha asegurado en declaraciones a los medios, a quienes ha explicado que el objetivo sería llegar a encontrar biomarcadores que indicaran si un paciente responde mejor a la radioterapia o a la quimioterapia para aplicar un tratamiento u otro.

Ha asegurado que la biopsia virtual se puede hacer en animales y que es una tecnología en la que se está "avanzando mucho", al tiempo que ha insistido en la importancia de tener información sobre un tumor "antes de tocarlo".

Su reto es tener la fase experimental hecha en el laboratorio y los ensayos preclínicos, "si todo va bien y funciona", en tres años. Después habría que valorar si se puede hacer en pacientes y en qué tipo, aunque se ha mostrado "optimista".

Alberto Jiménez ha señalado que es también optimista respecto al cáncer, que hasta los años 80 se desconocía molecularmente, no se sabía que eran modificaciones del ADN, y sobre el que se ha avanzado más en investigación en la última década "que en toda la historia anterior".

No obstante, ha apuntado que "no se podrá curar nunca" porque es una consecuencia de vivir mucho y ser organismos pluricelulares, pero ha indicado que el objetivo sería que en vez de morir de cáncer se pueda morir "con cáncer, que no nos moleste".

El cáncer aumenta con la edad, es "raro" en personas menores de 45 años, los tumores más frecuentes en España son los de mama, próstata, pulmón y colorrectal y existen en el país 1,5 millones de supervivientes.

Aunque una de cada seis personas morirá por esta enfermedad, la supervivencia aumenta y más del 50 por ciento de los tumores se curan, ha aseverado.

Jiménez ha apelado a la "responsabilidad social" para apoyar a la ciencia, que la sociedad "admira pero no comprende", y también a las empresas, ya que, por ejemplo, cada dólar que se invirtió en el genoma humano ha repercutido en 15 años en más de 150 dólares, ha resaltado.

"Hay que invertir en investigación", pero también es importante además de contar con financiación pública y privada, tener "estabilidad" para poder programar y contar con becas y equipo humano, ha concluido.