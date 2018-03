Barenboim presenta programa de la Staatsoper de Berlin con gesto hacia Grecia

Berlín, 15 mar (EFE).- El director y pianista argentino-israelí Daniel Barenboim aprovechó hoy la presentación del programa de la Staatsoper de Berlín para hacer un gesto solidario hacia Grecia y su cultura sin la que, dijo, "no existiría la cultura europea".

"En estos días he estado pensando, como tal vez muchos de ustedes, en lo que representa Europa", dijo Barenboim durante la conferencia de prensa de presentación del programa.

"Al fundarse la Unión Europea no se trataba sólo de un marco para el euro, pero a veces temo que eso sea lo único que quede. No creo que se puedan resolver los problemas pensando sólo en las finanzas, aunque sean importantes", agregó.

Lo que urge, según Barenboim, es volver sobre las raíces de la cultura europea y hacer un gesto hacia Grecia que no sea sólo financiero.

"Sin la cultura griega no existiría la cultura europea y Grecia necesita un gesto que no sea sólo financiero. Por eso me alegró de tener en el programa dos óperas que vuelven sobre temas de la mitología griega que son Electra y Medea", explicó.

Una nueva versión "Medea" (1797), de Luigi Cherubini, será uno de los estrenos de la próxima temporada de la Staatsoper, que se realizará el 7 de octubre, con Barenboim a cargo de la dirección musical y Andreas Breth como director escénico.

"Electra" (1909) de Richard Strauss vuelve al programa como reposición y el programa de conciertos de la Staatskappelle, la orquesta de la Staatsoper que dirige Barenboim, también tiene el tema griego presente.

"Estoy muy satisfecho de haber incorporado al programa a Nikos Skalkottas, un compositor que es poco conocido, incluso entre músicos, lo que no debería ser así", señaló Barenboim.

Skalkottas (1904-1949) fue un compositor griego que vivió en Berlín y tuvo entre sus maestros a Arnold Schönberg.

La orquesta incluirá, en un concierto que se realizará el 8 de octubre, una sinfonía de Skalkottas titulada "El regreso de Ulises". En el mismo concierto se interpretará la overtura de "Las criaturas de Prometeo" de Beethoven.

Al margen del gesto hacia Grecia que quiso hacer Barenboim, el programa tiene otros puntos claves como "La flauta mágica" de Mozart, unas jornadas barrocas y el acostumbrado regreso de la opera berlinesa a la obra de Richard Wagner de quien aparecen en el programa "Tristan e Isolda" y "Los maestros cantores de Núremberg".

De "La flauta mágica" se ofrecerán dos representaciones, una tradicional, basada en la realizada por el arquitecto Karl Friedrich Schinkel en el siglo XIX, y otra nueva, que se estrenará el 10 de febrero de 2019 y con dirección escénica de Yuval Sharon.

"Queremos mostrar que merece la pena seguir confrontándose con esa ópera. La ópera no es un museo, es arte vivo", dijo el director general de la Staatsoper, Mathias Schulz.

Además, en el programa hay dos obras que, según Schulz, tienen una relación directa con "La flauta mágica": "La mujer sin sombra", de Richard Strauss, y "Babylon", de Jörg Widmann, con libreto del filósofo Peter Sloterdijk.

Las dos obras, según Schulz, se han considerado como los equivalentes a "La flauta mágica" del siglo XX y el siglo XXI.

Barenboim, por otra parte, agradeció a los patrocinadores de la Staatsoper que le ayudan a luchar contra "la detestable idea de nuestro tiempo de que la música es algo elitista".

"Dirigí en Ghana la novela sinfonía de Beethoven ante una sala llena de gente que nunca habían estado en un concierto de música clásica. No sé si entendieron la novena sinfonía, tal vez no. Pero sin duda se dieron cuenta de que estaban ante una importante expresión de la vida humana", dijo.