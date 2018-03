Aitana y Ana Guerra: "Lo malo" habría gustado mucho o nada en Eurovisión

Madrid, 15 mar (EFE).- Aunque "Lo malo" no consiguiera el billete a Lisboa para representar a España en Eurovisión 2018, nadie duda de que la canción se ha convertido con el paso de las semanas en el mayor éxito de la factoría "Operación Triunfo 2017", con más de 11 millones de reproducciones en Spotify.

"Creo que habría encantado o no habría gustado nada, que no habría quedado en un punto intermedio", opina a Efe Aitana Ocaña, o simplemente Aitana, como se dio a conocer la segunda clasificada en el ya célebre concurso de talentos, sentada junto Ana Guerra, la quinta finalista y su compañera en el dúo que las ha llevado a lo más alto de las listas españolas.

Con este tema de inspiración "trap" coescrito por Morgan y Simms y adaptado al castellano por Brisa Fenoy, ambas alcanzaron el número 1 en la lista oficial de sencillos, convirtiéndose en la primera canción con sello español que lo conseguía en los últimos dos años.

"No pensábamos que fuese a ser un pelotazo; estábamos más en que no sabíamos cómo llevarla", recuerda Aitana, antes de reconocer que, de no ser por "OT" y el consejo de la directora de la Academia, Noemí Galera, en otras circunstancias "la habría dejado pasar".

El problema, como han relatado en numerosas ocasiones, fue una mala lectura de la letra y sus prejuicios hacia el género. "Es que hay canciones urbanas que son muy machistas. No me siento embajadora de nada, pero sí siento responsabilidad al cantarla, porque lo hago por todas las mujeres", señala.

"Más con lo que pasó en el 8M", destaca Ana Guerra, por los carteles que durante la multitudinaria manifestación feminista reproducían algunos de sus versos. "Es maravilloso que con tu música llegues a crear un mensaje", añade.

En breve, "finales de marzo o principios de abril", se lanzará el videoclip que pone imágenes a la historia y que las sitúa en habitaciones y épocas diferentes, hasta que la música vuelve a unirlas, dueñas de sus mentes y sus cuerpos.

"Las dos hemos dejado bastante claro cómo abordamos la música y eso se respeta. Creo que con nosotras no van a explotar ese tipo de imagen 'sexy' ni a vender más un físico o una cara bonita", subraya Guerra ante la hipersexualización que domina el panorama de las divas pop, sobre todo el anglosajón.

Tras "Lo malo", sus caminos divergirán de nuevo. Actualmente se hallan a la búsqueda de repertorio, aunque no anticipan si para el lanzamiento de futuros sencillos o el de sus debut discográficos.

"Yo no haré un estilo ni puramente latino ni urbano, sino una mezcla en la que esté cómoda, que sea actual y con mensaje; quiero decir grandes cosas en mis canciones", afirma la canaria, mientras que Aitana seguirá la senda trazada por artistas "como Demi Lovato o Julia Michaels", mientras sueña con que le componga una canción Pablo López o Sia.

De ella versionó en "Operación Triunfo" uno de sus temas favoritos, "Cheap Thrills", aunque el resultado no fue como esperaba. A su actuación más frustrante siguió la que más celebra, "Procuro olvidarte".

En el caso de Ana Guerra, tiene claro cuál fue su actuación estelar: "La bikina", aunque hubiese repetido sin embargo su interpretación del "Havana" de Camilo Cabello por no estar a la altura que esperaba.

Un comentario del jurado en este sentido fue lo que más daño le hizo durante el concurso: "Que me dijeran que vocalmente era inferior a mis compañeros", rememora quien en numerosas ocasiones fue aplaudida por su presencia escénica. Los musicales la esperan, opinan algunas voces, y ella ya apunta a sus favoritos: "La bella y la bestia" y "Moulin Rouge".

Son grandes sueños para quienes el pasado verano eran ciudadanas anónimas que, en algunos casos, ni se atrevían a confiar en un hueco en esta industria. "Yo lo veía complicado, porque hay gente que vale muchísimo, pero ahora quiero dedicarme a esto sí o sí", asevera Aitana.

La joven catalana no dice que no ni a un futuro en Eurovisión. "Me da mucho respeto, porque estás representando a tu país, pero es algo que habría que valorar en el momento y que me haría mucha ilusión. Es muy guay lo que van a vivir Alfred y Amaia", confiesa.

Con ellos y el resto de sus compañeros en "OT" se reencontrarán mañana, cuando se reactive en el Palacio Vistalegre de Madrid la que está llamada a ser una de las grandes giras nacionales del año, tras el apoteósico estreno en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

"Desde que salí de la Academia, no me ha dado tiempo a coger suelo, pero durante el concierto, Noemí me decía: 'Disfrútalo, esto no va a volver a pasar, porque es un espejismo'", recuerda de aquel hito tan emocionante al que arrastraron a 17.000 almas.

Ellas nunca han hecho grandes locuras por sus ídolos. "Yo nunca he idealizado a nadie, aunque Juan Luis Guerra me encanta y una vez que venía a Tenerife, me fui al hotel donde suelen quedarse las estrellas. Con el DNI en la mano, me presenté en recepción como su sobrina. 'Pues tu tío no se está quedando aquí', me respondieron. Cogí el carné y me fui", recuerda la canaria entre risas.