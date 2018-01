Savic, de Montella a Simeone

Madrid, 15 nov (EFE).- La eliminatoria de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el Sevilla enfrentará en los banquillos a Vincenzo Montella y Diego Simeone, dos técnicos que han marcado la carrera y el crecimiento del montenegrino Stefan Savic, hoy por hoy un central indiscutible en los esquemas del conjunto rojiblanco.

Del Fiorentina, a las órdenes del entrenador italiano, con 108 partidos oficiales disputados, al Atlético de Madrid, bajo el mando del preparador argentino, con el que ya acumula 94 encuentros, 87 de ellos como titular en dos temporadas y media, la primera de adaptación, la siguiente y la actual afianzado en el once inicial.

Del fútbol ofensivo de Montella al rigor defensivo de Simeone; dos maestros para Savic en un aprendizaje continuo de la destreza de un central, con diferencias en el estilo de juego, también en las exigencias atrás, entre uno y otro entrenador que configuraron, elevaron y maduraron las virtudes del fiable central montenegrino, como también lo hizo su paso anterior por el Manchester City.

"Fue un poco difícil para mí cambiar Serbia (jugaba entonces en el Partizan de Belgrado) por Inglaterra. Era muy joven, jugué allí un año, sumé 22 partidos, pero me sentía que no estaba preparado en este momento para jugar ahí. Quería salir y coger experiencia. Llegó la oferta del Fiorentina y la acepté. Me fui a Italia. Fue una decisión importante para mí", explica en declaraciones a EFE.

"Jugué tres años en Italia, jugué en la Liga Europa, estábamos muy bien en el campeonato, cogí mucha experiencia y crecí mucho con Montella como entrenador", repasa el central, que militó tres años en el Fiorentina, todos con el ahora técnico del Sevilla, con el que se reencuentra en España en su eliminatoria de la Copa del Rey.

"Tuve la oportunidad de trabajar con él tres años. Fue algo diferente para mí, porque él es un entrenador especial, que trabaja solo con el balón. Hemos jugado muy bien. En Italia pude aprender mucho a nivel de táctica. Para un defensor joven es muy bueno cuando juegas ahí. Puedes aprender mucho", rememora en palabras a EFE.

Después llegó la oferta del Atlético de Madrid. "No tenía duda, la acepté y aquí estoy ahora", explica. Al mando, Simeone. "Es uno de los entrenadores más importantes en el mundo del fútbol. Aprendí mucho de él. Se ve la diferencia cuando llegué a ahora. Se trabaja mucho la táctica y mira todas las situaciones hasta el último detalle. Es un entrenador muy bueno", asegura.

A Savic, como a todos los centrales, Simeone le pide "mucha concentración y mucho trabajo". "Que no cojamos muchos riesgos, porque un defensor tiene que defender. Entonces, lo más importante es defender y mantener la portería a cero", declara el central.

Roberto Mancini, con el Manchester City en 2011-12, completa la relación de sus tres técnicos en las mejores Ligas de Europa. "Aprendí mucho con él, a trabajar con un equipo que tenía jugadores muy importantes en ese momento. Ganamos la Premier. Jugando todos los días y entrenando contra delanteros como Tévez, Balotelli, Dzeko o Agüero sólo puedes crecer", expone a EFE el central, hoy por hoy una pieza esencial en la segunda posición en la Liga del Atlético.