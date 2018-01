Ryanair supera los tres millones de reservas de vuelos en una semana

Dublín, 15 ene (EFE).- La aerolínea irlandesa Ryanair informó hoy de que obtuvo más de tres millones de reservas de vuelos durante la pasada semana, lo que representa un récord para la compañía líder en Europa del sector de bajo coste.

En un comunicado, Ryanair destacó que ha "pulverizado" su marca "de reservas semanales" para el calendario de vuelos programado para las próximas 20 semanas, tras registrar en torno a cinco reservas por segundo entre los pasados días 8 y 14 de enero.

Según la aerolínea radicada en Dublín, el día con más compras de billetes, efectuadas a través de la web o la aplicación móvil, fue el pasado miércoles 10 de enero.

Entre los destinos más populares para vacaciones de invierno se situaron los aeropuertos españoles de Tenerife y Lanzarote, en las islas Canarias, mientras que Oporto (Portugal) o Milán y Nápoles (Italia) fueron los preferidos para "escapadas urbanas", explicó Ryanair.

"Estamos encantados de anunciar este nuevo récord semanal de más de tres millones de reservas", dijo en la nota el director de comunicación de Ryanair, Kenny Jacobs, quien recordó que esa cifra equivale, por ejemplo, a "más de la mitad de total de pasajeros" que transporta "en todo un año" la aerolínea Virgin Atlantic.

Para celebrar esta marca, agregó el comunicado, Ryanair ofrece desde hoy y hasta la medianoche de este miércoles un número de billetes a un precio de 14,99 euros para volar hasta el próximo mes de abril.

La aerolínea irlandesa indicó que este nuevo récord "es resultado directo" de sus "tarifas económicas" y del "continuo éxito" de su programa "Siempre Mejorando", con el que ha transformado durante los últimos cinco años su servicio de atención al cliente.

En este sentido, Ryanair comenzó hoy a aplicar su nueva política de equipaje, que obliga a los pasajeros a pagar un extra de cinco euros si quieren llevar a bordo del avión dos bultos de mano.

De acuerdo con esta nueva medida, solo los viajeros con "Embarque Prioritario", que incluye Plus, Flexi Plus y Family Plus, podrán subir al avión con un bolso y una maleta de mano, mientras que el resto deberá dejar en la puerta de embarque el bulto más voluminoso para bajarlo a la bodega, libre de cargos.