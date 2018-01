Rubén Blanco cree a Aspas "mientras no se demuestre lo contrario"

Vigo, 15 ene (EFE).- Rubén Blanco, portero del Celta de Vigo, mostró este lunes su apoyo a su compañero Iago Aspas tras la grave acusación del colombiano Jefferson Lerma, y lamentó que, sin pruebas, se esté dañando "la imagen" del internacional español.

"Es un tema complicado, que no le gusta a nadie. Es un tema feo pero hasta que se demuestre lo contrario yo creo a mi compañero", indicó en rueda de prensa el meta gallego, quien dijo "entender" a Aspas pero también al centrocampista colombiano del Levante. "Uno dice una versión y el otro la otra", señaló.

"Como no estuve en el medio, no puedo decir nada más. Pero mientras no se demuestre lo contrario, creo en la palabra de Iago" reiteró el internacional sub21, decisivo en la victoria de su equipo en el Ciutat de Valencia.