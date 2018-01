Ribera: "Hemos sabido jugar en las trincheras"

Varazdin , 15 ene .- El seleccionador español Jordi Ribera destacó la capacidad de conjunto español, pese a los múltiples contratiempos, para adaptase y finalmente saberse imponer en "un partido de trincheras"

"Evidentemente no ha sido un partido muy vistoso, pero era un partido que había que ganar y hemos sabido jugar en las trincheras, porque ha sido un partido de trincheras, ahora hacemos una cosa, ahora hacemos otra, no ha habido un minuto en que no hayamos intentado hacer cosas para ganar", señaló Ribera.

En este sentido, el preparador español destacó la capacidad de adaptación del conjunto español, que supo sobreponerse a las lesiones en la primera parte de los pivotes Julen Aginagalde y Gedeón Guardiola.

"Estoy muy contento del sacrificio y del trabajo del equipo, porque pese a la pérdida de dos jugadores, que desbarataba un poco lo que teníamos planeado, la gente ha sabido situarse rápidamente, conscientes de que los de hoy eran dos puntos importantísimos", afirmó Ribera.

Especialmente satisfecho se mostró el seleccionador español por el rendimiento de Aitor Ariño, que se incorporó el domingo al equipo para sustituir al lesionado Ángel Fernández, y, sobre todo, del pivote Adriá Figueras, máximo realizador del equipo español con cinco tantos.

"Aitor se ha portado como un campeón, ha llegado al equipo y no le ha perdido nunca la cara al partido, y Adriá, con las lesiones de Julen y Gedeón ha tenido que asumir la responsabilidad en el pivote y lo ha hecho de mil maravillas", explicó Ribera

Un Adriá Figueras que volverá a ser decisivo el próximo partido ante Dinamarca si finalmente España no puede contar con Julen Aginagalde y Gedeón Guardiola.

"Gedeón se ha hecho daño en el mismo tobillo que ya se lesionó hace unos meses, pero me ha dicho que cree que se puede recuperar y a Julen veremos ahora, pero sino también tenemos a Goñi en la recámara, que está fresco y seguro que tiene muchas ganas de jugar", concluyó el seleccionador español.