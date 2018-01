Piñera dice BM tiene obligación de aclarar la alteración de datos de Chile

Santiago de Chile, 15 ene (EFE).- El presidente electo de Chile, Sebastián Piñera, afirmó hoy que el Banco Mundial (BM) "tiene la obligación" de aclarar la presunta alteración de los datos de su país en el ránking de competitividad empresarial.

El Banco Mundial debe explicar "cómo se hicieron esos cambios metodológicos, con qué contenido y con qué objetivo, porque las explicaciones, hasta ahora, han sido muy confusas", dijo Piñera tras participar en el Congreso Futuro 2018 que se celebra en Santiago.

En un artículo publicado el sábado en el Wall Street Journal, el economista jefe del BM, Paul Romer, pidió disculpas a Chile por la manipulación de los datos del país en el ránking, con caídas en el Gobierno de Michelle Bachelet y alzas sustantivas durante la anterior administración de Piñera.

Romer anunció una revisión y corrección de los ránking del informe de los últimos cuatro años, cuyos "repetidos cambios de metodología" perjudicaron de manera "injusta y engañosa" a Chile.

Afirmó que los cambios "tienen la apariencia de haber estado motivados políticamente" pues, "basados en las cosas que estábamos midiendo antes, las condiciones empresariales de Chile no empeoraron durante la administración Bachelet".

En Santiago, Sebastián Piñera afirmó hoy que "de haber habido una manipulación, una alteración o un intento de perjudicar políticamente a Chile, es algo absolutamente inaceptable, condenable, que todos los chilenos tenemos que repudiar y el Banco Mundial tiene que sancionar".

Romer, en su página web, recalculó el indicador revelando que Chile debería posicionarse cuatro lugares más arriba. Empleando la metodología anterior a los cambios, Chile mostró una mejora y en vez de caer al puesto 55 del ránking estaría en el lugar 51.

El ministro chileno de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, afirmó hoy que la reacción del Gobierno de pedir una investigación a fondo "tiene que ver con la defensa de nuestros intereses nacionales",

"La presidenta me ha dado las instrucciones de que debemos defender los intereses de Chile, porque no podemos aceptar que se nos manosee con innovaciones de las cuales no tenemos información a tiempo y que eventualmente son porosas, hay influencias indebidas", dijo en declaraciones a Tele 13 Radio.

Como responsable de las alteraciones ha sido señalado el economista boliviano Augusto López-Claros, que en una entrevista publicada ayer por el diario El Mercurio negó cualquier sesgo político en su trabajo y aseguró que no conoce a Sebastián Piñera.

López-Claro, que vivió y trabajó en Chile hace algunos años, ha sido vinculado con economistas locales cercanos al presidente electo.