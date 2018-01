Pelé acude con andador a ceremonia y dice que se trata de su nueva zapatilla

Río de Janeiro, 15 ene (EFE).- El exfutbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento 'Pelé' acudió hoy apoyado en un andador a la ceremonia inaugural del campeonato regional de fútbol del estado de Río de Janeiro y afirmó sobre el aparato que se trata de sus nuevas zapatillas.

"Antes de entrar aquí en el palco estaba discutiendo con mi asesor si lo hacía con la ayuda del andador o de un acompañante, y le dije: ¿si es la primera vez que Dios me da una zapatilla nueva, por qué no mostrarla?", dijo en tono jocoso el considerado mejor futbolista en la historia de Brasil ante los espectadores que lo aplaudían.

El tres veces campeón mundial, de 77 años, sufre desde 2012 diferentes problemas médicos y en los últimos años ha sido sometido a delicadas cirugías de cadera, menisco y columna, que le han obligado a utilizar desde bastón hasta silla de ruedas.

En diciembre pasado, Pelé acudió en silla de ruedas a la ceremonia en Moscú del sorteo de los grupos del Mundial que Rusia organizará este año.

En octubre, el exfutbolista desistió de participar en el lanzamiento de una película sobre su vida de la que fue productor por sus problemas de salud, pero hoy no rechazó la invitación a participar de la ceremonia inaugural del Campeonato Carioca, del que es "embajador" pese a nunca haber jugado en clubes de Río de Janeiro.

Pelé aprovechó el acto de este lunes para avisar que ya se encuentra en la fase final de recuperación de sus últimas cirugías y que está mucho mejor.

"Estoy bien. Quiero agradecer en primer lugar a Dios. Recibí muchos mensajes de buena recuperación de varios lugares del mundo y todos mandándome fuerzas para ayudarme a recuperar mis energías", afirmó.

"En estos últimos dos años y medio me sometí a dos o tres cirugías. Me cambiaron el hueso del fémur y me operé el menisco, la columna... Pero gracias a Dios estoy aquí y agradezco a todos los que hicieron fuerza por mi recuperación", agregó.

Pese a tener una silla a disposición por si se cansaba, Pelé permaneció de pie todo el tiempo durante su intervención ante el público.

El Campeonato Carioca, el segundo más famoso de Brasil tras el Paulista, comenzará su andadura este martes con el partido entre el Botafogo y el Portuguesa en el estadio Nilton Santos.