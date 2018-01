Nuevo caso de acoso, a Eliza Dushku, cuando tenía 12 años, sacude Hollywood

Washington, 15 ene (EFE).- La agencia de representación Worldwide Production Agency informó hoy de que ya no representará al especialista de Hollywood Joel Kramer después de que la actriz Eliza Dushku lo acusara de acoso sexual durante la producción del filme "Mentiras arriesgadas" (1994) cuando ella tenía solo 12 años.

La agencia de talentos "eligió separarse" de Kramer en base a las acusaciones vertidas este fin de semana por la actriz, de acuerdo con un comunicado enviado a la revista especializada Deadline.

"Tal comportamiento es inaceptable y totalmente en desacuerdo con los estándares de conducta que exigimos de nosotros mismos y esperamos de nuestros clientes", dijo Richard Caleel, presidente y asesor general de la agencia.

En una publicación en Facebook, Dushku acusó a Kramer de abusar sexualmente de ella en su habitación de un hotel en Miami (EE.UU.) cuando ella tenía 12 años y él 36 y ambos participan en el rodaje de "Mentiras arriesgadas", dirigida por James Cameron y protagonizada por Arnold Schwarzenegger y Jamie Lee Curtis.

Dushku describió que Kramer, que era el coordinador de los especialistas del filme, se había ganado "metódicamente" la confianza de sus padres durante meses, antes de que ese día les ofreciera llevarla a nadar a un hotel con piscina y después probar su primer sushi.

"Recuerdo vívidamente cómo creó metódicamente las sombras y apagó las luces; cómo hizo subir el aire acondicionado a niveles que parecían de congelación; recuerdo dónde me colocó exactamente en una de las dos camas de la habitación del hotel, qué película puso en la televisión ("Los caraconos"); cómo desapareció en el baño y salió, desnudo, sin nada más que una pequeña toalla de mano que le quedaba corta a mitad de su cuerpo", relató la actriz.

"Recuerdo cómo me acostó en la cama, me envolvió con su gigantesco cuerpo que se retorcía y se frotó sobre mí. Él pronunció estas palabras: 'No vas a dormir conmigo ahora cariño, deja de fingir que estás durmiendo', mientras se frotaba más fuerte y más rápido contra mi cuerpo catatónico. Cuando había 'terminado', sugirió: 'Creo que debemos tener cuidado... (sobre decirle a alguien lo que había sucedido)'", continuó.

Dushku, que ahora tiene 37 años, agradeció a otros hombres y mujeres en el mundo de Hollywood haber roto el tabú de narrar estos episodios, y lamentó que en aquel momento sus padres, a quienes contó lo sucedido, no supieran cómo actuar.

Kramer calificó las acusaciones como "totalmente falsas" en declaraciones al diario The Huffington Post.

"Estas denuncias son una invención bien elaborada por la Sra. Dushku. No entiendo qué motivó a la Sra. Dushku a hacer esta declaración y espero que pueda encontrar su conciencia para corregir esta injusticia y devolverme mi buen nombre", añadió el especialista.

La actriz Jamie Lee Curtis explicó en una columna en el mismo diario que su compañera le había contado el incidente hace unos años.

"Todos hemos comenzado a despertar ante el hecho de que estos terribles abusos que ahora se han vuelto comunes en las noticias diarias han estado sucediendo durante mucho tiempo", dijo la actriz.

"La historia de Eliza ahora nos ha despertado de nuestro sueño de negación a una realidad nueva y horrible. El abuso de los niños", aseguró.

Mientras que James Cameron ha asegurado que si hubiera sabido lo ocurrido "no hubiera tenido misericordia" con Kramer.

"Obviamente, Eliza es muy valiente por hablar y creo que lo son todas las mujeres que están hablando y pidiendo una rendición de cuentas ahora", agregó el cineasta.