Nadal dice que España también superará a Francia en recepción de turistas

Madrid, 15 ene (EFECOM).- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha dicho hoy que está seguro de que España se pondrá delante de Francia en número de turistas recibidos, después de haberse colocado como segundo destino turístico mundial tras superar a Estados Unidos.

Nadal, en la clausura del cuarto foro de innovación turística Hotusa, ha recordado que hoy la Organización Mundial de Turismo (OMT) ha confirmado que España ha superado a Estados Unidos en 2017, al recibir a 82 millones de turistas.

También ha destacado que el crecimiento ha sido del 9 % y que el gasto turístico llegó a 87.000 millones de euros.

Ha afirmado que ésto ha sido posible por la capacidad de innovación del sector turístico español y ha añadido que le molesta que se diga que España está en la posición que está en el ámbito turístico por los problemas que tienen otros países del Mediterráneo.

"No es verdad ni hace justicia a los profesionales del sector", ha añadido Nadal, que posteriormente, en declaraciones a los periodistas, ha dicho que siempre se está con lo que afecta la geopolítica y la geoestrategia pero se ha preguntado si esos otros países pueden ofrecer los servicios publicos, las infraestructuras de transporte, los profesionales y las empresas turísticas que tiene España.

También ha dudado de que tengan la misma capacidad para gestionar casi el doble de la población todos los años y ha dicho que "el discurso de que lo que tenemos es por suerte y no por nuestros profesionales no me gusta", al tiempo que ha señalado que, como ministro, él siempre dirá que "el sector turístico español es el mejor del mundo".

Ha destacado el avance que está teniendo el turismo de interior frente al de sol y playa, como prueba que las comunidades autónomas donde más ha crecido el turismo son las de interior, con un crecimiento de entre el 8 % y el 9 %.

Un turismo innovador y que ha indicado atrae a turistas que viajan en pareja, de renta media-alta y con gran capacidad de compra.

Ha señalado que sobre el turismo español sólo se ciernen unos cuantos problemas, entre los que ha mencionado el brexit y la turismofobia.

En el primer caso, ha recordado que el principal mercado de emisor de turistas a España es Reino Unido y ha asegurado que en las negociaciones para la salida de ese país de la UE se va a cuidar al turismo británico y a los residentes británicos para que ciertos problemas que se puedan plantear como el de los cielos abiertos, la tarjeta sanitaria, la fiscalidad y el movimiento de personas queden bien preservados.