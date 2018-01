Lerma afirma que tras insulto de Aspas sólo quería "joderle y hacerle daño"

València, 15 ene (EFE).- El centrocampista del Levante Jefferson Lerma se ratificó este lunes en que el delantero del Celta de Vigo le dijo "negro de mierda" el pasado domingo en el partido que les enfrentó a ambos y aseguró que perdió la cabeza y que sólo se centró durante el resto del partido "en joderlo y hacerle daño".

"Hubo una jugada anterior que le corto y cuando arranco a correr le doy en la cabeza y me reclama, le pregunto qué pasaba y es cuando me dice negro de mierda. Ahí perdí la cabeza y ya quería buscarlo, quería joderlo. Es algo que tocó y es un gesto muy feo", dijo en una entrevista en la emisora colombiana Bluradio.

"Después de lo que dijo, yo ya había perdido la cabeza, ya no importaba lo que pasara, voy y le pego en el tobillo. El árbitro se viene y le digo: ¿qué quieres que haga después de que me llame negro de mierda? Y él me dijo 'cálmate, que se te ven las ganas de darle', 'me tienes hasta los cojones' y creo que en el acta ha puesto que no se entera que es algo que me parece desleal por parte del árbitro", insistió.

El futbolista colombiano del Levante explicó que no se arrepiente de nada y apuntó que Iago Aspas no sería capaz de decirle a la cara que es falso que le llamara "negro de mierda".

"Después decir lo que dijo solamente pensaba en hacerle daño, porque perdí la cabeza total... No me fui arrepentido de nada, porque no he cometido un error, no he hecho nada malo. Si me lo repite lo hago, son cosas que por más que quiera controlarme no lo puedes soportar. Es un tema que toca, no se olvidará", dijo.

"Lo que se queda en el campo se queda en el campo, pero hay cosas que no se pueden pasar por lo alto, dentro de lo que cabe hay insultos pero no de estos graves, aquí tienen su forma de insultar que no puedo decir las palabras, ya sabemos cuáles. No es justo decirle a una persona 'negro de mierda' o un acto de racismo. Si él dice que yo le insulté primero, que me diga en la cara que no me lo dijo", resaltó.

El futbolista del Levante, que sin embargo no quiso atender a los medios de comunicación en la ciudad deportiva de Buñol este lunes tras el entrenamiento, explicó que el club valenciano le ha respaldado en su denuncia pública.

"El club me ha respaldado. Al Levante le dije que lo iba a contar en la prensa y el respaldo fue total. Si no encuentran un vídeo todo va a quedar impune. Eso está en la conciencia de cada uno, sólo que sea un poco precavido en sus palabras. Las cosas de racismo hay que denunciarlas, yo no voy a jugar con la imagen de una persona diciendo que me ha dicho eso siendo mentira", precisó.

"Yo no siento que esté dañando la imagen de una persona, él tiene que ser consciente de lo que ha dicho y hay que ser precavido en sus palabras, que después te pueden costar muchas cosas. Lo viví, me hirió y tenía que decirlo, ¿por qué tengo que callar cosas feas de racismo que me dicen? Es la primera vez que me sucede", comentó.