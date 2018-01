Figueras: "El equipo ha sabido pasarlo mal sobre la pista y eso es clave"

Varazdin , 15 ene .- El pivote de la selección española de balonmano Adriá Figueras no dudó en señalar la capacidad de sufrimiento del conjunto español como la clave de la victoria (25-27) sobre Hungría, que permitió a los "Hispanos" sellar su billete para la segunda fase del Europeo.

"Lo hemos sabido pasar mal en la pista y esa ha sido una de las claves. Ya sabíamos que iba a ser un partido muy igualado y que se iba a decidir por pequeños detalles, pero lo hemos sabido pasar mal, que es una cosa que hace falta si quieres llegar lejos en estos campeonatos", señaló Figueras.

Una capacidad de sacrificio a la que el conjunto español sumó la paciencia necesaria en ataque para hacer llegar el balón a los jugadores de segunda línea, en particular al propio Figueras, que cerró el partido como máximo realizador de la selección con un total de cinco dianas.

"Estoy muy contento a nivel individual, pero más a nivel colectivo, en la posición que juego si me llegan balones es porque el equipo ha trabajado bien y yo me he podido aprovechar de ello, pero hoy lo más importante son los dos puntos que nos hemos llevado para casa", concluyó el pivote español.