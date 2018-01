PNV dice que es "radicalmente falso" que pactara presupuestos en diciembre

(Actualiza la NP1070 con un comunicado del grupo del PNV en el Congreso y de su portavoz, Aitor Esteban)

Bilbao, 15 ene (EFE).- El PNV ha asegurado hoy que es "radicalmente falso" que pactara los presupuestos generales del Estado para 2018 con el Gobierno del PP en diciembre y que "no lo hará mientras persista la aplicación del artículo 155 de la Constitución española".

La portavoz de Coalición Canaria en el Congreso, Ana Oramas, ha dicho hoy que el Gobierno llegó en diciembre a un acuerdo con el PNV para que apoyara los presupuestos de 2018, pero los nacionalistas vascos se echaron atrás "un día antes" de que la iniciativa fuera al Consejo de Ministros, por la situación catalana.

En una entrevista en "Los desayunos de TVE", Oramas ha explicado que ese acuerdo se cerró entre el PP, Ciudadanos, PNV y Coalición Canaria "un jueves" de diciembre a la una y media de la tarde, y unas horas después el PNV dio un paso atrás y decidió que "no se daban las condiciones políticas para cerrar el acuerdo" a causa de Cataluña.

Oramas ha explicado que "ese jueves" a las tres de la tarde, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, le comunicó que se aplazaba la aprobación del presupuesto debido al cambio de los nacionalistas vascos.

En un breve comunicado en las redes sociales, el PNV ha desmentido "de forma categórica" las declaraciones de la diputada canaria.

"Desconocemos lo que haya hecho o dejado de hacer Coalición Canaria, pero es radicalmente falso que el PNV hubiera pactado los Presupuestos de 2018 cuando ni siquiera ha accedido a negociarlos", ha manifestado el Partido Nacionalista Vasco.

Posteriormente en una nota de prensa el Grupo Vasco en el Congreso ha aseverado que su posición es "pública y clara: no ha accedido a negociar los presupuestos de 2018 y no lo hará mientras persista la aplicación del artículo 155 de la Constitución española".

"Con las instituciones catalanas intervenidas por parte del Gobierno español, PNV considera que no se dan las condiciones políticas para iniciar ningún tipo de conversación acerca de los presupuestos generales del Estado. Así se lo ha trasladado al propio Gobierno español y así lo ha comunicado también públicamente", ha añadido el grupo parlamentario.

El Grupo Vasco ha recalcado que "desconoce lo que haya hecho o dejado de hacer Ana Oramas pero insiste en que sus declaraciones con respecto a un pacto presupuestario entre EAJ-PNV y el Gobierno español son radicalmente falsas. No ha habido acuerdo presupuestario; ni siquiera ha habido negociaciones o conversaciones al respecto".

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, también ha señalado en las redes sociales que su partido "no ha discutido ni negociado en ningún momento los presupuestos del Estado para 2018. Nuestra posición ha sido clara y pública. Las afirmaciones de Oramas en ese sentido no son ciertas, ella sabrá qué le ha dicho Montoro, a nosotros no nos ha preguntado".