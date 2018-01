Audiencia ve "inequívoco" que se "cocinaron" concursos a favor de Ferrovial

Barcelona, 15 ene (EFE).- La Audiencia de Barcelona ve "inequívoco" el tráfico de influencias para adjudicar a Ferrovial varios concursos de obra pública, cuyo resultado final se "cocinó" y "manipuló" a cambio de que la constructora pagara comisiones ilegales a CDC a través del Palau de la Música.

Así lo sostiene la sección décima de la Audiencia en la sentencia por el "caso Palau", en la que absuelve a Pedro Buenaventura y Juan Elizaga, los dos exdirectivos de Ferrovial investigados en la trama de pago de mordidas a CDC a través de los saqueadores confesos del Palau Fèlix Millet y Jordi Montull, porque aunque cree acreditada su participación en la trama su responsabilidad penal ha prescrito.

Según la Audiencia, las pruebas aportadas en el juicio llevan "de forma inequívoca" a concluir que hubo "tráfico de influencias" para que determinadas obras fueran adjudicadas a favor de Ferrovial, ya que existen documentos que acreditan que la "manipulación del resultado final se empezaba a 'cocinar' antes de presentar la propuesta" en el concurso público.

El tribunal sostiene que Pedro Buenaventura pactó con el entonces tesorero de CDC Carles Torrent -fallecido en 2005- "y probablemente alguna persona más", en representación de CDC, y con la mediación y conocimiento del saqueador confeso Fèlix Millet, que Ferrovial pagaría anualmente "por anticipado" una comisión del 4% del volumen de obra pública que "le debía ser adjudicada por los organismos controlados por CDC".

En virtud de ese acuerdo, Ferrovial acordó en 2001 con Millet patrocinar un concierto anual de Palau-100, con el propósito de camuflar a través del Palau las mordidas a CDC.

No obstante, según el tribunal, sobre el año 2002 se cambió el "sistema organizativo" para el pago de las comisiones, que dejaron de ser por adelantado y se llevaron a cabo una vez Ferrovial obtenía la "correspondiente adjudicación".

Para la Audiencia, este cambio de sistema se acordó "quizás" porque Pedro Buenaventura "se cansó de pagar y luego tener que, encima, reclamar", o incluso debido al mayor volumen de obra prevista a licitar, como la Línea 9 del metro y la Ciudad de la Justicia, con el "consiguiente fraccionamiento del pago de las comisiones en varios años".

Con las pruebas aportadas al juicio, la Audiencia concluye que, a partir de 2002, primero se conseguía la adjudicación (de la obra pública a favor de Ferrovial) y, una vez conocido el importe de la misma, se calculaban las cantidades a pagar en concepto de comisión: 2,5 para CDC y 1,5% para Fèlix Millet y su mano derecha, Jordi Montull.

El cambio de sistema acordado en 2002 no supuso, según la Audiencia, ninguna modificación de fondo, sino "solo un cambio en la forma de retribuir el tráfico de influencias".

"El importe de lo que iba a percibir CDC por esta 'comisión' y el consiguiente importe económico del total de obra que debería adjudicarse a Ferrovial se seguía pactando anualmente, y con carácter previo", remarca la sentencia.

Para el tribunal, si el pacto era previo y ya se comprometía una determinada cantidad de obra a adjudicar, solo podía fundarse en la "voluntad, oferta y concurrencia de una posibilidad real de influir en las futuras licitaciones de obra, pues resulta imposible predecir qué cantidad de obra se va a adjudicar a una determinada constructora con carácter previo".

"Es imposible saber cuál va a ser su posición en futuros concursos, pues se desconoce qué otras empresas concurrirán y qué ofertas presentarán. La única forma por tanto de ofertar una determinada cantidad de obra a adjudicar por anticipado es ofrecer a su vez la posibilidad real de influir en los concursos para manipular su resultado", apunta la Audiencia.

En virtud de este pacto, Buenaventura le llegó a pedir en ocasiones a Millet que ejerciera "presión" a CDC para conseguir adjudicaciones, ante lo que el saqueador confeso del Palau se dirigía al tesorero del partido -primero Carles Torrent y, tras su muerte en 2005, Daniel Osàcar-, para que hicieran lo posible para lograr adjudicaciones a Ferrovial.

Según la sentencia, tras la muerte de Torrent, fueron Osàcar, Jordi Montull -mano derecha de Millet- y el exdirectivo de Ferrovial Juan Elizaga quienes se "responsabilizaron de la llevanza del día a día del plan criminal para la ilícita adjudicación de obra" a la constructora, para lo que mantenían numerosos contactos telefónicos y presenciales.

Según la sentencia, cuando Buenaventura y Elizaga influyeron a través del tesorero de CDC sobre funcionarios públicos para conseguir una resolución que les generase un beneficio económico para sí o para un tercero, no lo hicieron con la intención de que el partido político o los saqueadores del Palau se enriquecieran, sino para beneficiar a la mercantil para la que trabajan.

No obstante, la Audiencia indica que no se ha podido cuantificar en el juicio el beneficio obtenido por Ferrovial, si bien ello no es óbice para considerar acreditado que existió.

"Resultaría contrario a toda lógica seguir pagando millonarias comisiones año tras año, renovando el acuerdo delictivo, para conseguir solo pérdidas", apunta el tribunal.