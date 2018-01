Argentino Solanas exhibirá en la Berlinale su "Viaje a los pueblos fumigados"

Berlín, 15 ene (EFE).- El cineasta y político argentino Fernando 'Pino' Solanas estrenará en la Berlinale su documental "Viaje a los pueblos fumigados", que se exhibirá fuera de concurso en la sección Special, informaron hoy fuentes del festival.

Solanas, quien en 2004 recibió el Oso de Oro de Honor de la Berlinale, regresa así a la capital alemana con un documental que pretende denunciar la ineficacia de la clase gobernando y los estragos de la fumigación y la contaminación por agrotóxicos.

En su anterior visita a Berlín, además de recibir el homenaje al conjunto de su carrera, presentó "Memoria del saqueo", otro filme comprometido, donde recorría la historia reciente de Argentina, desde el final de la dictadura, en 1983, hasta la caída del gobierno de Fernando de la Rúa en 2001

La Berlinale, que se celebrará del 15 al 25 de febrero, tendrá entre los filmes seleccionados a concurso "Las herederas", ópera prima del paraguayo Marcelo Martinessi.

El filme de Martinessi, que en 2016 recibió fondos del programa de la Berlinale "World Cinema Fund", competirá junto con películas como "Damsel", dirigida por David Zellner e interpretada por Robert Pattison; "Don't Worry, He Won't Get Far on Foot", de Gus Van Sant, con Joaquin Phoenix y Jack Black, o la francesa "Eva", dirigida por Benoit Jacquot y protagonizada por Isabelle Huppert.