Javi Martínez se reencuentra con el gol diez meses después

Madrid, 14 ene (EFE).- Javi Martínez, jugador del Bayern Múnich, volvió a marcar en la Bundesliga después de diez meses, en una jornada de los españoles en Europa en la que también vieron portería Joselu (Newcastle), Héctor Bellerín (Arsenal) y David Catala (AEK Larnaca).

El parón invernal de los campeonatos del este de Europa ha dejado huérfanos de goles a los representantes españoles y sólo unos pocos están brillando de cara a las porterías rivales. Uno de ellos fue Javi Martínez, que anotó uno de los tantos de la victoria del Bayern frente al Leverkusen (1-3).

En concreto, hizo el primero, con un buen cabezazo, y volvió a celebrar un tanto en Liga desde el pasado 4 de marzo de 2017, cuando marcó al Colonia. Desde entonces, sólo hizo dos dianas, una al Dortmund en Copa el 26 de abril y otra al Celtic en la Liga de Campeones el 31 de octubre.

En la Premier League, Héctor Bellerín anotó su segunda diana del curso para el Arsenal. No sirvió para evitar la derrota. Los hombres de Arsene Wenger perdieron 2-1 con el Bournemouth. También acertó Joselu en el Newcastle, que rescató un punto para el equipo de Rafael Benítez con su cuarto gol en Liga.

Además, en Inglaterra, Bruno Saltor fue titular con el Brighton. Jugó los 90 minutos del choque que disputó ante el West Brom y perdió 2-0; Oriol Romeu gozó de la confianza del técnico del Southampton, Mauricio Pellegrino, que contó con su jugador los 90 minutos para organizar el juego de su equipo. Al final, Romeu se marchó con un 2-2 en el campo del Watford.

En el Chelsea, Antonio Conte alineó a todos los españoles excepto a Pedro Rodríguez, que inició en el banquillo el choque ante el Leicester. Marcos Alonso, César Azpilicueta, Cesc Fàbregas y Álvaro Morata jugaron los 90 minutos. Empataron 0-0 en Stamford Bridge.

Adrián San Miguel fue titular con el West Ham, como su compañero Pedro Obiang. Sumaron tres puntos después de golear 1-4 al Huddersfield.

Fernando Llorente y Joel Robles se enfrentaron con sus respectivos equipos, el Tottenham y el Everton. Vieron todo el partido desde el banquillo.

Y en el Liverpool, Alberto Moreno sigue lesionado y no pudo participar en la victoria de su equipo sobre el Manchester City de Pep Guardiola. El técnico español dejó en el banquillo a David Silva y a Brahim Díaz.

En Alemania, aparte del gol de Javi Martínez, también destacó la presencia en el banquillo de Juan Bernat, que no fue suplente con el Bayern y no jugó ni un minuto. Thiago Alcantara, con una lesión muscular, no fue citado por su entrenador, Jupp Heynckes.

Omar Mascarell organizó el juego del Eintacht Franfurt durante los 90 minutos del duelo que disputó ante el Friburgo. El partido acabó 1-1. Pablo Insua no pudo participar en el partido del Schalke, sigue lesionado.

Jorge Meré se llevó una alegría tras ganar 2-1 al Borussia Mönchengladbach. Sumó los tres puntos desde el terreno de juego. Disputó todos los minutos. Y en el Wolfburgo, Ignacio Camacho continúa lesionado y no fue citado por su entrenador para enfrentarse al Dortmund.

En Francia, Mariano Díaz, con una hernia, no pudo entrar en la convocatoria del Olympique Lyon. Esta semana fue operado y estará unos diez días de baja. Su equipo acusó su ausencia y no pasó del empate a un gol en casa ante el Angers.

En Portugal, Álex Grimaldo participó en la victoria del Benfica. Ocupó el lateral derecho de su equipo, que ganó 1-3 al Braga. No tuvo la misma suerte Oriol Rosell, que aunque disfrutó de la titularidad con el Portimonense, perdió 2-0 en el estadio del Boavista.

En Chipre, David Catalá colaboró con un tanto en la victoria del AEK Larnaca, que goleó 4-1 al Aris con el segundo tanto de la temporada del jugador español.