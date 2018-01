Griezmann-Gameiro, una conexión de 17 goles

Madrid, 14 ene (EFE).- Un gol de Kevin Gameiro, asistido por Antoine Griezmann, definió el triunfo del Atlético de Madrid ante el Eibar en Ipurua, la enésima demostración de la conexión y el entendimiento entre ambos, con diecisiete goles en colaboración directa entre los dos entre la pasada y esta temporada.

Un reparto casi equitativo, ocho culminados por Griezmann y nueve por Gameiro, con la última muestra este sábado, cuando el primero observó al segundo dentro del área en el minuto 27 del duelo. El pase de Griezmann lo controló Gameiro para batir a Marko Dmitrovic y para decidir el sexto triunfo en las últimas siete jornadas.

"Estamos bien. Sabemos que jugamos bien juntos y entendemos el juego de los dos. Si seguimos así es bueno para nosotros y para el equipo también", destacó nada más terminar el choque el goleador en declaraciones a 'Bein', después de su sexta diana de este curso, tres de ellas procedentes de las botas de su amigo y compatriota.

Además del duelo con el Eibar, Griezmann también fue su pasador en el tanto contra el Roma en la Liga de Campeones en el estadio Wanda Metropolitano y en una de las dianas del 0-5 ante el Levante en el Ciudad de Valencia, donde Gameiro también le dio un gol a su compañero en el Atlético de Madrid y en la selección francesa.

La pasada campaña, ya fuera con Griezmann como asistente y Gameiro como goleador o viceversa, conectaron en trece goles del equipo rojiblanco. "Los números hablan por sí solos. No lo digo yo, sino lo marcan los números. Se han hecho pases entre los dos para hacer goles y han convertido los dos cuando han estado bien", decía el pasado diciembre Simeone sobre la sociedad que forman ambos.

"Seguramente Griezmann se siente mucho más cómodo con Gameiro en cuanto al juego asociativo, pero no es porque lo diga yo, sino porque lo marcan los números en estos dos últimos años. Y está claro que los números no mienten", remarcó entonces el técnico, antes de la llegada de Diego Costa, con la competencia que supone en ataque y con la salida del once tipo de Gameiro, reivindicado en Ipurua.

Él fue el elegido para la alineación inicial, ante la baja por sanción del delantero hispano-brasileño, y aprovechó la ocasión con un gol decisivo. Su segundo tanto consecutivo, después del logrado ante el Lleida el pasado martes en la Copa del Rey (3-0) y un impulso de confianza para él, ya por los 22 goles con el Atlético.

"Es un jugador muy importante y tiene una velocidad tremenda en los últimos metros. Creo que la llegada de Costa y Vitolo está potenciando al grupo y de eso se ve beneficiado el equipo por la competencia que hay. El equipo tiene las variantes. Ojalá que estemos lúcidos todos para entender que lo más importante es el equipo y que no importa la cantidad sino la calidad de minutos que se jueguen en el Atlético de Madrid hoy", expone Simeone.