"Garmar" resucita en la preparatoria de fondo de Dos Hermanas

Dos Hermanas , 14 ene .- El caballo "Garmar", que no ganaba desde la primavera de 2016, se ha impuesto esta tarde y contra pronóstico en los 2.400 metros del premio Librería Papelería Moreno, la carrera preparatoria para el gran premio de fondo de la actual temporada de invierno del hipódromo sevillano de Dos Hermanas.

Era la segunda salida para la preparación de Bienvenido Moreno de este cinco años de la cuadra Jayjo que montaba el jockey José Luis Borrego.

La prueba, con tan sólo cinco participantes, se anunciaba como un mano a mano entre "Genessee", yegua que había figurado en la gemela en sus seis últimos compromisos, y "Checo", el valor más alto del lote. Habitual puntero, éste fue quien le puso ritmo a la carrera, con la compañía de "Garmar", mientras que la otra favorita circulaba en retaguardia.

Llegados a la recta de tribunas, "Checo" no pudo responder al tirón de "Garmar", que abrió hueco y enfiló hacia la meta sin oposición. De finales, "Malos Palos" se arrimó para ser tercero, a un cuello del puntero. "Genessee" era una lejana cuarta.

En la apertura de la jornada se registró el esperado triunfo de "Falkirk", con su propietario, Diego Sarabia, en la silla. A continuación, el nuevo en España "Another Day of Sun" resistía a "Falak" (tercer segundo puesto consecutivo). Borja Fayos dirigió al alazán.

Dos 'hándicaps' completaban el programa, sobre los 1.400 metros. "The Last One" obtenía recompensa a su buen estado de forma y vencía con el portugués Ricardo Sousa en la silla, mientras que "Deseado" se despedía de la competición ganando con la monta de su propietaria, Nieves García.

La Quíntuple Plus, que sólo ha tenido un vidente de primera categoría, ha quedado formada por las mantillas: 1 - 1 - 5 - 7 - 3 - 2. Para la Lototurf, el número ganador es el 7 que defendía "Deseado".