Brasileño Fred se ofrece al City y dice que Guardiola es el mejor del mundo

Sao Paulo, 14 ene (EFE).- El centrocampista brasileño Fred, del Shakhtar Donetsk, dijo en una entrevista con el diario Lance! que vería con "buenos ojos" ser traspasado al Manchester City, un "gran equipo" comandado por el español Pep Guardiola, quien a su juicio es el "mejor técnico del mundo".

"Mi agente todavía no ha llegado a pasarme nada y, que yo sepa, no hay nada todavía, pero claro que lo veo con buenos ojo. No hay como no estar entusiasmado, es un gran equipo y líder de la liga inglesa", comentó el futbolista, de 24 años.

Fred, que se formó en el Internacional de su país para después dar el salto al conjunto ucraniano, donde milita desde 2013, manifestó al citado medio que aún no ha habido ningún contacto, pero espera que "más para adelante pueda venir una propuesta y que algo sea concretado".

El Shakhtar fue el primer equipo en derrotar al Manchester City en la presente temporada con un brillante desempeño de Frederico Rodrigues, más conocido Fred.

En ese encuentro de la Liga de Campeones, el equipo ucraniano venció por 2-1 a los dirigidos por Guardiola, resultado que además les valió para clasificarse para los octavos de final, donde les espera el Roma.

El centrocampista brasileño fue elogiado entonces por el extécnico de Barcelona y Bayern Múnich y la prensa inglesa especuló con que sería el elegido como el futuro sustituto de Yaya Touré y Fernandinho.

"Es una felicidad ser elogiado por un entrenador como Guardiola que dice que tengo condiciones de jugar en un equipo como ese. Entonces, siempre lo veré con buenos ojos", comentó.

Fred reveló que después del triunfo sobre el City, se encontró con Guardiola y este le felicitó por la clasificación.

"Para mí es una gran satisfacción ser elogiado por el mejor técnico del mundo", añadió.

Fred también destacó al técnico del Manchester United, el portugués José Mourinho, al que también situó entre los mejores y del que también se especula que quiere sus servicios.

El jugador quiere ahora llegar lo más lejos posible en la Liga de Campeones y sueña con poder estar en la lista de convocados del seleccionador brasileño, Tite, para el Mundial de Rusia 2018.

"He hecho un buen trabajo en el Shakhtar y sé que Tite está mirándome con buenos ojos. Tengo algunos partidos por delante para que pueda verme antes de divulgar la lista final", subrayó.

No obstante, aseguró que tiene que "mantener los pies en el suelo y continuar jugando bien" para "mejorar cada día".