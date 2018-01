Ariño: "Vengo a ayudar al equipo y aportar lo máximo en ataque y en defensa"

Varazdin , 14 ene .- El extremo Aitor Ariño, que este domingo se incorporó a la concentración de la selección española de balonmano, en previsión de un posible cambio por el lesionado Ángel Fernández, aseguró que llega al equipo con el objetivo de "ayudar" al equipo y aportar el "máximo" tanto en ataque como en defensa.

"Sabe mal venir por esta situación y espero que lo de Ángel sea lo menos posible, pero a nivel personal es importante y vengo a ayudar al equipo y a tratar de aportar el máximo tanto en ataque como en defensa", señaló Ariño.

En este sentido, el jugador del Barcelona reconoció que su principal aportación puede ser en defensa, donde Ariño es un auténtico especialista en la posición de avanzado en la defensa 5-1.

"Yo me adaptaré a lo que me pida el entrenador. Sí que es verdad que el 5-1 se me da bien y luego en ataque, pues a correr y a meterlas", indicó Ariño.

El extremo, que ya formó parte del equipo español que se proclamó campeón de mundo en el año 2013 afirmó que en estos momentos es un jugador mucho "más maduro" que entonces y que puede aportar "mucho más" al juego de la selección.

"En aquel momento yo era todavía júnior, también fue un Mundial al que también entre por lesión y creo que me pilló muy verde. Ahora ya me he formado como jugador, estoy un paso por delante del jugador que era antes y creo que puedo aportar mucho más al equipo que entonces", concluyó Ariño.