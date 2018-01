El argentino Oscar Trejo iguala su mejor registro anotador con el Rayo

Madrid, 14 ene (EFE).- El delantero argentino Oscar Trejo, que lleva marcados ya nueve goles esta temporada, ha igualado el mejor registro anotador de su trayectoria profesional que corresponde a su anterior etapa en el Rayo, en la campaña 2010/2011.

Trejo, con nueve goles -cuatro de penalti-, es el máximo anotador del Rayo esta temporada por delante del delantero Raúl de Tomás, que lleva siete, y del extremo Adrián Embarba, que ha marcado cinco.

Con esos nueve goles, Trejo iguala su mejor registro anotador en su trayectoria profesional, que además se produjo en su anterior etapa en el Rayo, en la campaña 2010/2011, en la que se logró el ascenso a Primera.

En ningún otro equipo el argentino ha logrado esos números. En el Sporting de Gijón marcó nueve en total, pero en dos temporadas, de 2011 a 2013. En el Mallorca lo máximo que llegó a marcar fueron dos, en el Elche cuatro y en el Toulouse doce, pero a lo largo de cuatro campañas entre 2013 y 2017.

Recientemente Oscar Trejo renovó con el Rayo hasta 2020. "Estoy contento porque hace seis meses elegí este club teniendo otras cosas y la verdad que no me arrepiento. En este equipo me siento bien, muy cómodo y muy querido. Estoy como en casa", confesó al renovar.

Para su técnico, Míchel, el argentino es "un líder en la sombra y por todo lo que transmite, fútbol, talento y compromiso, es de lo mejor".