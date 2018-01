Munté dice es "factible" una investidura a distancia de Puigdemont

Barcelona, 13 ene (EFE).- La presidenta en funciones del PDeCAT, Neus Munté, ha afirmado hoy que "es factible" la investidura a distancia de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat "porque hay una mayoría parlamentaria" que así lo quiere y porque "ahora estamos gobernados desde Madrid".

En una entrevista en la emisora RAC-1, Munté ha descartado que Puigdemont pueda dar "un paso al lado" para evitar nuevas elecciones y ha señalado que el retorno de Puigdemont desde Bruselas "ha sido un eje importante de la campaña, y está sobre la mesa, pero hay una falta de garantías personales para el presidente y los consellers que están en Bruselas".

"Es factible una investidura a distancia, porque hay una mayoría parlamentaria favorable a Puigdemont", ha defendido Munté, que ha recordado que "la función de los letrados del Parlament es necesaria y respetable, pero sus informes no son vinculantes. Hay margen para interpretar el reglamento".

Munté, que ha reconocido que hace unos días que no habla con el expresidente catalán, ha asegurado que "Puigdemont no contempla unas nuevas elecciones" y ha afirmado que ella no tiene previsto "en absoluto" regresar al gobierno de la Generalitat, de la que fue consellera y portavoz.

Preguntada sobre si el PDECat renuncia a la unilateralidad, Munté ha contestado: "el programa electoral de Junts per Catalunya no habla de ello".

Sobre su posible candidatura a las próximas elecciones municipales para competir por la Alcaldía de Barcelona, Munté ha declarado: "Ya dije que me haría ilusión ser alcaldesa de Barcelona. No me he movido".

Respecto a la sentencia del caso Palau que se hará pública el próximo lunes, la presidenta en funciones del PDeCAT ha defendido que "Convergencia ya ha recibido acusaciones de todo tipo, muchas de las cuales nunca han podido demostrar. Con esto no quiero quitar importancia a lo que diga la sentencia. Requerirá explicaciones de quien corresponda. El PDECat acredita una gestión absolutamente transparente".