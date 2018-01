Joan Barreda: "Voy a darlo todo para ganar el Dakar"

La Paz, 13 ene (EFE).- El español Joan Barreda (Honda) anticipó hoy en una entrevista a Efe que va a darlo todo para ganar su primer Dakar este año, pese a que no puede pilotar en plenitud de condiciones por estar resentido de una lesión en la muñeca izquierda que le obliga a competir infiltrado para aliviar el dolor.

Tras la jornada de descanso que el Dakar 2018 tuvo este viernes en La Paz, Barreda inició hoy la segunda parte del rally, la más decisiva de la carrera, enfocado en ir recortando "como hormiguita" la distancia que le separa del liderazgo del rally y esperar el momento clave para dar el golpe definitivo.

Pregunta: ¿Ha podido aprovechar la jornada de descanso y recuperar tu mano?

Respuesta: Hemos podido descansar e intentamos bajar la inflamación de la mano. Sabía que este Dakar no iba a ser fácil para mí. Los últimos cuatro meses estuve lesionado, sin poder subirme a la moto hasta dos semanas antes de comenzar el Dakar. Con la lesión voy siempre muy justo y limitado.

P: ¿Siente dolor?

R: En los últimos dos días ha habido dolor de mitad de etapa hacia delante. Se ha inflamado y se ha irritado más ante la acumulación de los días y ya me afecta bastante. En las frenadas tengo que agarrar mucho más el otro brazo, y cuando hay rectas saco la mano y la coloco en otra posición para estirar el antebrazo. Todo eso mientras voy a fondo y navegando. Es otra cosa más que tengo que ir gestionando.

P: ¿Se ha infiltrado para aliviar el dolor?

R: El problema de la infiltración es que no aguanta lo suficiente. Con los enlaces tan largos, llega la especial y ya se ha pasado el efecto.

P: ¿Que ha sido lo más complicado de las seis etapas transcurridas de este Dakar?

R: Hemos tenido etapas muy duras de dunas, muy trabajosas, pero es algo que ya esperábamos. Aquí en Bolivia, por ejemplo, había una etapa corta que se complicó muchísimo, con barro, y muy técnica. Tuve una caída dentro del agua y todos los aparatos se mojaron. Ese es el miedo que le tengo a las etapas de Bolivia.

P: ¿Cómo se plantea las travesías por el altiplano boliviano?

R: Hay que mantener ese punto de calma, pero a la vez un ritmo alto y no cometer ningún error grave ni ninguna caída que lleve todo al traste. Después en Argentina volveremos a tener desierto. Si pudiéramos recortar alguno de esos nueve minutos, será bueno, pero sobre todo con calma porque son muchos días y los otros también tienen que correr y pueden fallar.

P: ¿Se siente presionado?

R: No hay que volverse locos, sobre todo por que al final vamos a dar todo lo que se puede, pero hay que ser realistas: vengo de un año complicado donde no he podido hacer las cosas que a mí me gustan y en un Dakar donde ya he perdido 27 minutos en una etapa

P: ¿Veía el Dakar perdido tras perder tanto tiempo ese día?

R: Sabía que era un error grave, de los gordos que no son fáciles de recuperar, pero también sabía que la carrera es larga y que pueden pasar muchas cosas. No hay que volverse loco. Hay días que hay que perder un poco de tiempo y en otros recuperar más de lo que perdimos el día anterior, recortando así como hormiguita.

P: ¿Le bastará con eso para ponerte en cabeza?

R: Si eso es suficiente, bien. Lo daremos todo, pero si no es suficiente, la sensación es de haberlo dado todo. De eso estoy totalmente convencido.

P: Además de su compañero de equipo Kevin Benavides, ¿a qué otros pilotos ve con opciones de luchar por el rally hasta el final?

R: Están los tres pilotos que tengo por delante: Van Beveren (Yamaha), Walkner (KTM) y Benavides (Honda), pero también Pryce (KTM), Meo (KTM) y De Soultrait (Yamaha). Hasta ayer por la noche no miré la clasificación porque tengo que ir paso a paso con la estrategia que me marco de recuperar tiempo poco a poco y después intentar preparar una etapa para tomar riesgos y darlo todo.