Duelo por todo lo alto en El Alcoraz

Huesca-Soria, 13 ene (EFE).- Huesca y Numancia disputarán este domingo un duelo por todo lo alto de la clasificación, en el que el líder quiere abrir brecha en la clasificación y evitar que los castellanos le echen el aliento en el cogote.

El conjunto oscense no piensa en otra cosa que no sea sumar los tres puntos y, si puede, vencer por más de un gol para superar la diferencia particular con los sorianos, ya que en Los Pajaritos perdió el conjunto oscense por 1-0.

Para este encuentro el entrenador del Huesca, Joan Francesc Ferrer "Rubi" recupera a varios jugadores que no pudieron estar el pasado domingo ante el Real Oviedo.

El regreso más importante será el del capitán, Gonzalo Melero, que es, junto al "Cucho" Hernández, el máximo goleador del equipo con diez tantos. El jugador madrileño es el motor del equipo y su aportación goleadora también es muy importante para los azulgranas.

También retornará al equipo titular el lateral izquierdo titular, el serbio Rajko Brezancic, en detrimento de Rulo ya que un proceso gripal le privó de jugar en la anterior jornada.

Además, el defensa central Carlos David también está ya en condiciones de entrar en la convocatoria, así como el media punta Alvaro Vadillo que ya se ha entrenado con el equipo tras un mes de ausencia de los terrenos de juego por problemas físicos.

"Rubi" pondrá en juego a su equipo de gala al estar todos los jugadores disponibles, a excepción del lateral derecho Carlos Akapo, en fase de recuperación de una lesión, aunque su demarcación la está supliendo bien el venezolano Alexánder González.

El Numancia por su parte afronta el partido como una prueba de sus posibilidades en esta competición liguera, tras el buen sabor de boca que ha dejado la Copa de S.M. El Rey y la eliminatoria frente al Real Madrid.

El equipo de Jagoba Arrasate, cuarto en la clasificación, viaja a Huesca con la moral reforzada tras su papel frente al Real Madrid y con ganas de convertirse en el primer equipo que gana en el Alcoraz.

El Numancia ha demostrado que lo puede hacer bien y ahora, en el inicio de la segunda vuelta, afronta el reto de mejorar sus prestaciones para postularse como uno de los equipos a disputar finalmente la fase de promoción a Primera.

El entrenador rojillo tiene a la plantilla "enchufada" para Huesca y quiere aterrizar de la mejor manera posible en la competición liguera, tras el sueño de la Copa.

La alineación está pendiente de la recuperación de algunos jugadores del esfuerzo del partido de Copa mientras otros jugadores, que no jugaron en Madrid, serán de la partida.

- Alineaciones probables

Huesca: Remiro; Alexánder González, Pulido, Jair, Brezancic; Aguilera, Sastre, Melero; Ferreiro, "Chimy" Avila, "Cucho" Hernández.

Numancia: Aitor Fernández; Markel, Elgezabal, Carlos Gutiérrez, Saúl García; Escassi, Iñigo Pérez; Dani Nieto, Pere Milla, Marc Mateu; Manu del Moral.

Árbitro: Santiago Varón (Comité Balear).

Campo: El Alcoraz.

Horario: 12.00 hora local (11.00 gmt). EFE