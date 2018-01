Cristóbal: "Cada partido es casi la misma historia, errores que cuestan caro"

A Coruña, 13 ene (EFE).- El entrenador del Deportivo, Cristóbal Parralo, afirmó este sábado tras la derrota ante el Valencia (1-2) que "cada partido es casi la misma historia" para su equipo con "errores que cuestan caro".

En el caso del choque ante el conjunto levantino, el portero Rubén falló en el primer gol y Albentosa en el segundo.

"Es una derrota difícil de digerir pero no queda otra, el partido se le ha puesto de cara al rival por un error nuestro, hemos intentado meternos en el partido, hemos tenido llegadas, nos ha faltado finalizar y con otro error han cogido diferencia, nos hemos quedado un poco tocados, hemos intentado rearmar y lograr algo y no tengo nada que reprochar a los jugadores", dijo.

Añadió que "cada partido es casi la misma historia, esos errores" que le "cuestan caro" al Deportivo y abogó por "asumirlo y seguir trabajando".

"Lo que hay que hacer es no bajar los brazos, seguir trabajando y seguir creyendo. Es lo que debo hacer. Es verdad que sientes impotencia, habíamos tenido alguna ocasión clara y siempre tenemos que remar contracorriente y eso en Primera División es muy difícil cada semana", sostuvo.

Cristóbal explicó que él es "el primero que tiene que estar fuerte" a pesar de los resultados adversos y afirmó que sigue "pensando que con trabajo" el Deportivo puede "salir" de la situación en la que se encuentra.

"No veo un equipo que no quiera o no trabaje para salir", apuntó el preparador del conjunto coruñés.