Asier Garitano: "El Real Madrid es un reto para nosotros"

Madrid, 13 ene (EFE).- Asier Garitano, técnico del Leganés, se refirió al emparejamiento de cuartos de final de la Copa del Rey que medirá a su equipo contra el Real Madrid y lo consideró como "un reto" para los suyos.

"Es un reto para nosotros. Nominado mejor equipo del mundo la temporada pasada... jugamos contra los mejores. La idea es, cuando llegue el momento, poder estar en las mejores condiciones para competirlo. Pero sabiendo lógicamente de la dificultad. Veremos si hacemos un gran partido aquí en Butarque primero", dijo Garitano, en rueda de prensa.

Sin embargo, Garitano prefirió centrarse en el próximo partido, contra el Real Betis, en el Benito Villamarín: "El sorteo no afecta y la idea será la misma. Intentaremos llegar en las mejores condiciones primero contra el Betis, que es importante, fundamental. A partir de ahí ya nos prepararemos para el siguiente".

"Llegamos bien. En buen estado de ánimo, después de pasar la eliminatoria contra el Villarreal, tras ganar a la Real Sociedad. Llegamos ilusionados a una semana dura, con partido lunes, luego el jueves y el domingo. A ver si tenemos la experiencia de la semana pasada, llegamos a los partidos un poco mejor que la semana anterior y los volvemos a competir. Esa es la idea", explicó también.

Garitano confirmó la baja del argentino Alexander Szyamnowski y destacó las virtudes del Betis: "Hubiera preferido que no hubiesen ganado el partido anterior. Vendrán con una alegría increíble, con un estado de ánimo fuera de lo normal. Eso en un equipo como el Betis, con tanto arte, se nos va a hacer duro seguro. Pero intentaremos hacer un gran partido".

"El Betis juega muy bien al fútbol. Exige una barbaridad a los rivales. Es capaz de hacer muchísimos goles vaya bien o mal en el partido. Vamos a ver si somos capaces de ir allí a un ambiente muy chulo y jugar un sensacional partido, que nos hará falta para tener opciones de puntuar", comentó.

El entrenador no quiso hablar de un equipo 'A' y de otro 'B' para cada competición en juego: "No hay ni A, ni B, ni nada. Ya veremos cómo dosificar. Lo que me da tranquilidad es que todos los jugadores han competido muy bien. Han participado todos estos días y el nivel ha sido muy parecido. Con el Villarreal en los dos partidos pasó. También contra el Levante, la Real Sociedad. Esa es la línea".

"Por eso le doy importancia a cómo se entrena. Cómo entrenen te dice cómo competirán. No tendrá que ver nada el partido del Betis con el del Madrid. Usaremos los jugadores que nos puedan ayudar a competir cada uno de los partidos", agregó.

Asimismo, hizo mención a la posible llegada de refuerzos invernales: "No es sencillo. El mercado de invierno no es fácil. Estamos en una dinámica, además, de estar en muchos partidos. El que llegase, para entrar, tendría que venir de jugar muchos partidos. Para lo que nos queda nos va a hacer falta algo para echar una mano. En alguna posición, la gente, es normal, va un poco más justa".

"Y todavía nos quedan tres meses y medio de competición que se nos van a hacer increíblemente duros. Los futbolistas están respondiendo increíblemente bien. Eso te da tranquilidad, pero hay que ver al medio plazo", completó.