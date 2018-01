Voro: "Tenemos opciones de pasar a semifinales, pero no nos confiamos"

Las Rozas , 12 ene .- Salvador González 'Voro', director de organización del primer equipo del Valencia, declaró este viernes, tras conocer el emparejamiento de cuartos de final de la Copa del Rey contra el Alavés, que tienen opciones de pasar a semifinales, pero no se confiarán por el respeto que tienen a su rival.

"Estamos en cuartos y todos los rivales son difíciles. A doble partido la teoría de que el Valencia está por encima en la clasificación que el Alavés no vale. En esta competición los errores no hay tiempo de subsanarlo y no vamos a ir con confianza", dijo Voro, tras acudir al sorteo celebrado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

"Tenemos muchas opciones de pasar si estamos como en la Liga y tenemos los pies en el suelo. Todos tenemos mucha ilusión por esta competición porque hace mucho que no estamos en las rondas finales. En enero el campeonato se comprime mucho y tenemos una plantilla corta, así que también es una circunstancia a tener en cuenta", concluyó.