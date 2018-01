Trump extiende el alivio de sanciones a Irán pero dice que es la "última" vez

Washington, 12 ene (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, decidió hoy renovar el alivio de sanciones concedido a Irán en base al acuerdo nuclear de 2015, pero advirtió a sus aliados europeos de que esta es su "última oportunidad" para ayudarle a corregir los "defectos" del pacto o, si no, se retirará del mismo.

El Congreso estadounidense exige que el presidente decida cada 120 días si mantiene activo un mecanismo que suspende temporalmente las sanciones a Irán por su programa nuclear y Trump ordenó renovarlo, aunque advirtió de que ésta es la última vez que respeta el acuerdo tal y como fue firmado en 2015.

"Hoy mantengo suspendida la aplicación de ciertas sanciones nucleares, pero solo con el fin de lograr que nuestros aliados europeos accedan a arreglar los terribles defectos del acuerdo nuclear con Irán. Ésta es una última oportunidad", dijo Trump en un comunicado.

"Sin un acuerdo de ese tipo (con los europeos), Estados Unidos no mantendrá la suspensión de sanciones que le permite permanecer en el pacto nuclear con Irán. Y si en cualquier momento juzgo que ese acuerdo no es alcanzable, me retiraré inmediatamente del pacto. Nadie debería dudar de mi palabra", advirtió el presidente.

Si no obtiene la cooperación de otros países en ese tema antes de que pasen otros 120 días, un plazo que se cumple a mediados de mayo, Trump advirtió de que "acabará" con el acuerdo con Irán.

Trump ya había amenazado en octubre pasado con retirarse del acuerdo nuclear con Irán si no se corregían sus "defectos", ya fuera mediante negociaciones con otros países firmantes o de forma unilateral, mediante legislación del Congreso estadounidense.

El mandatario concretó hoy que lo que espera obtener es un "acuerdo suplementario" con sus aliados europeos para "imponer nuevas sanciones multilaterales si Irán desarrolla o prueba misiles balísticos, impide las inspecciones (de sus instalaciones nucleares) o hace avances hacia la consecución de un arma nuclear".

Ese acuerdo suplementario también debería, según la Casa Blanca, eliminar las "fechas de caducidad" de las restricciones impuestas sobre el programa nuclear iraní en base al pacto de 2015, que en algunos casos expiran después de entre 10 y 25 años.

"Si pueden lograr ese objetivo de que (las restricciones al programa nuclear iraní) nunca expiren, sean para siempre, él estaría abierto a quedarse en ese acuerdo modificado", indicó a los periodistas un alto funcionario que pidió el anonimato.

La fuente matizó que ese proceso "no incluiría negociaciones directas con los iraníes, sino solo con sus aliados europeos", algo que parece afectar únicamente a tres de los seis países que firmaron del pacto junto con Estados Unidos (Francia, Reino Unido, Alemania, China, Rusia e Irán).

Cuando Trump amenazó en octubre con abandonar el acuerdo, el Reino Unido, Francia y Alemania afirmaron en un comunicado conjunto que continuaban comprometidos con el pacto nuclear y obviaron la oferta de renegociarlo, y la Unión Europea (UE) tampoco ha dado señales de querer negociar sobre el tema.

Además de su ultimátum a Europa, Trump exigió al Congreso que enmiende una ley sobre el acuerdo para abordar sus preocupaciones.