Naranjo: "Que no se relajen porque nosotros plantamos cara a todos"

Leganés , 12 ene .- Jose Naranjo, futbolista del Leganés, se refirió a la eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey que enfrentará a su equipo contra el Real Madrid y consideró que son capaces de eliminar a los blancos.

"Por supuesto. En el campo somos once contra once de la misma liga. Que no se relajen porque nosotros plantamos cara a todos los rivales que haya", comentó tras una visita al colegio 'El Salvador' de la localidad madrileña.

"Creo que hemos hecho historia en el Leganés y queremos seguir escribiéndola, continuar así. Esperemos que la eliminatoria contra el Real Madrid sea muy bonita. La vamos a pelear e intentaremos pasar", explicó también.

Preguntado por el momento del rival, indicó: "Ahora mismo no atraviesan su mejor época pero yo creo que el Madrid es el Madrid. En cualquier momento puede hacer un gran partido. Espero que no sea contra nosotros".

"Creo que el Real Madrid se tomará todos los partidos en serio. Le vamos a exigir nosotros para que así sea. Pondremos todo de nuestra parte para ponérselo lo más difícil que nos sea posible", declaró.

Asimismo opinó que poco importa el once que saque el Real Madrid porque quien juegue 'está entre los mejores del mundo' y restó importancia al hecho de que el contrario vaya a llegar a la cita de ida con más días de descanso: "Puede ser un factor a tener en cuenta pero creo que no es problema ninguno para nosotros porque nos preparamos durante todos los días para este tipo de partidos. Así continuaremos".