Míchel: "El club está teniendo mucha paciencia; yo también"

Getafe , 12 ene .- José Miguel González, "Míchel", entrenador del Málaga, reconoció este viernes en rueda de prensa que su club está "teniendo mucha paciencia" con su situación y añadió que él también la está teniendo con el conjunto andaluz.

Después de perder 1-0 ante el Getafe, cuestionado por si entendería que el Málaga le destituyera, reconoció que la entidad blanquiazul está confiando en su trabajo pese a los malos resultados.

"Esa pregunta tiene una respuesta en las últimas semanas. El club está teniendo mucha paciencia, yo también. En el aspecto deportivo podían haber tomado la decisión, en los primeros ocho partidos, cero puntos. Vino otro director deportivo y podía haber tomado la decisión y no lo hizo. Yo no me rindo aunque los nubarrones estén encima", dijo.

"Los resultados son tan malos que no tengo ninguna justificación. La afición está sufriendo, para ellos es una situación incomprensible, pero mis jugadores están sufriendo mucho, están muy dolidos y sensibles. Profesionalmente, es una situación que muchos no han pasado nunca. Estamos fastidiados, queremos dar la vuelta a la situación y la situación no se le da la vuelta", agregó.

Asimismo, dejó claro que tiene fama de "defender" a sus jugadores, que, declaró, "ven" como la situación es delicada semana tras semana y hacen "lo que pueden y compiten".

"Cualquier desatención se convierte en una losa para nosotros y ya son demasiadas. Es difícil de entender.Tenemos que trabajar, animarles, estar en todos los detalles para que no suceden cosas como las de hoy. Hemos puesto mucha atención en el balón parado Preparamos el partido bastante bien, teníamos mucha ilusión. Un entrenador tiene que seguir trabajando y no dejar que los jugadores caigan", señaló.

"Es difícil poder valorar esa sensación anímica de los jugadores. Todo es negativo para ellos. Hagan esfuerzo, no lo hagan jueguen bien o no, no ganan. Siempre que pasa algo, pasa en contra de nosotros. De la misma manera que se han equivocado en el marcaje, el Getafe se ha equivocado en otro y la ha parado el portero. El entrenador aparece siempre como el responsable de la situación, como en normal", apuntó.

Por último, resaltó que el verano fue "muy duro" y que las ocho primeras jornadas, en las que el Málaga no puntuó "fue tremendo". Aún así, manifestó que no deja que el "desanimo" le llegue porque no se lo puede "permitir".

"Anímicamente tengo que ser un tutor, un padre para los jugadores. Ellos no se tienen que frenar, son más jóvenes y las responsabilidad del entrenador es mantener a los 26 jugadores animados", concluyó.