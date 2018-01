Mateo García: "Estoy ilusionado por jugar en el Alcorcón"

Alcorcón , 12 ene .- El extremo argentino Mateo García, primer refuerzo del Alcorcón en este mercado de invierno, dijo estar "contento e ilusionado" con su incorporación al club madrileño, con el que espera "mantener la categoría" en Segunda.

Mateo García, de 21 años, fichó en 2016 por la UD Las Palmas procedente de Instituto de Córdoba. En su primera temporada en el equipo canario disputó 23 partidos y marcó cuatro goles.

En verano de 2017 fue cedido a Osasuna, en el que apenas ha tenido continuidad y solo ha disputado doce partidos oficiales, seis como titular, sin marcar ningún gol.

"Estoy contento de poder estar en este club. Me hablaron muy bien. Estoy con muchas ganas de empezar e ilusionado de cumplir los objetivos personales y del club", confesó Mateo García, que quiere "tratar de jugar la mayoría de partidos que se pueda" con la camiseta amarilla.

"Quiero sumar al grupo, mantener la categoría y crecer día a día como equipo. He hablado con jugadores que han estado aquí y me han dicho que es un club muy familiar. Me he encontrado con un grupo humano muy bueno, me recibieron muy bien y eso es fundamental para rendir", dijo el jugador argentino, en declaraciones recogidas por el club.