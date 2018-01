Martín: "Tengo la ilusión de que cada vez venga más gente a vernos"

Albacete, 12 ene (EFE).- El entrenador del Albacete, Enrique Martín, ha admitido que sigue manteniendo la "ilusión" de que "cada vez" vaya más gente a verles al Carlos Belmonte, porque ha insistido en que una nutrida presencia de aficionados es "fundamental" para que el equipo escale posiciones en la clasificación.

Martín, además, ha precisado: "Hasta amigos míos de Pamplona me han dicho que por televisión han visto que cada vez hay más gente en el campo... Desde el club me dijeron que el domingo pasado había 800 personas más".

No obstante, ha dicho ser consciente de que para ello el equipo tiene que "ir ganando partidos, para que así aumente la ilusión; y eso provocará que, a pesar del frío, cada vez más gente acuda a ver a su equipo".

Sobre el Granada, ante el que el Albacete tratará de redimirse de la derrota de la jornada anterior en casa frente al Tenerife, con otro partido ante su público, el preparador navarro ha detallado que cuenta "con jugadores de alto nivel y grandes posibilidades de ascenso directo".

Acerca de los números más negativos que presenta el cuadro nazarí lejos de su estadio, ha apuntado: "No me centro en las estadísticas, porque todos los equipos tienen dificultad para ganar en Segunda, ya que todos evitamos que los errores nos penalicen".

También ha confirmado que "lo normal es que Aridane actúe en la delantera con Bela", y respecto a la baja de su goleador, el ucraniano Roman Zozulia, ha declarado que "es un jugador importante para nosotros, pero esta plantilla ha demostrado que nadie es imprescindible".

Preguntado por las posibles bajas de Araujo y Adri Gómez, jugadores con los que no cuenta, ha resaltado que "no estoy pendiente de que se vaya nadie" y sobre Rovirola, lesionado desde el principio de temporada y sin ficha, "está entrenándose poco a poco con nosotros y no sé más", ha concluido.