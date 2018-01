Lastra aprecia "parálisis, agotamiento y hastío" en un PP "con ganas de irse"

Mieres , 12 ene .- La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha denunciado hoy la "parálisis, agotamiento y hastío" que rodea al Gobierno de Mariano Rajoy que, en su opinión, "da la sensación de que tiene ganas de irse".

Lastra ha hecho estas declaraciones a la prensa antes de participar en la clausura de los actos conmemorativos del centenario de la investidura de Manuel Llaneza, fundador del sindicato minero SOMA, como alcalde de Mieres.

Según Lastra, el Gobierno "está en una parálisis permanente, está agotado y no tiene impulso político para nada", una situación que, en su opinión, se aprecia en los incumplimientos que Rajoy y el PP mantienen en materia de financiación autonómica.

Según la dirigente socialista, los populares han incumplido, en primer lugar, la Ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas y el acuerdo de investidura que firmaron con Ciudadanos.

Ha añadido que el próximo miércoles, día 17, se cumple un año de la Conferencia de Presidentes en la que Rajoy y el PP se comprometieron a llevar adelante la revisión del modelo de financiación autonómica, pero que el jefe del Ejecutivo no lo ha hecho "porque no tiene capacidad ni impulso político y porque, además, ya no le interesa".

La vicesecretaria general de los socialistas también ha criticado que la prórroga de los Presupuestos de 2017 fije un límite del 50 por ciento del gasto de todos los ministerios.

"Eso solo puede tener dos lecturas: o tiene pactado con otros grupos políticos un nuevo presupuesto político para 2018, cosa que dudamos por lo que dicen el resto de grupos parlamentarios, o es una nueva irresponsabilidad absoluta que incluso ha generado problemas dentro del propio PP", ha añadido.