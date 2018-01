JxCat insiste en que reglamento del Parlament no impide investir a Puigdemont

Bruselas, 12 ene (EFE).- La directora de campaña de Junts per Catalunya (JxCat), Elsa Artadi, insistió hoy en que el reglamento del Parlamento de Catalunya no impide investir al expresidente catalán cesado Carles Puigdemont en el pleno de finales de mes, a pesar de no estar en España.

"Nuestro plan A, B y hasta Z es investir a Puigdemont, estudiando las opciones para ello, respetando el reglamento", dijo Artadi, que atendió a los medios junto al portavoz de JxCat, Eduard Pujol.

Una delegación formada por el grupo parlamentario de JxCat de 25 diputados (no han podido estar presentes 9 diputados electos por estar en prisión, sin derecho a salir de España o por motivos laborales) está manteniendo hoy una reunión de trabajo en Bruselas sobre la investidura y el futuro trabajo en la cámara catalana.