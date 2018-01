"Jota" confirma su marcha al PSG y Miguel Ángel Velasco será su sustituto

Logroño, 12 ene (EFE).- El técnico del Balonmano Logroño, Javier González "Jota", dejará a final de temporada el banquillo de este equipo, once campañas después, para incorporarse al cuerpo técnico del París Saint Germain (PSG), y su sustituto en la capital riojana será su actual ayudante Miguel Ángel Velasco.

El presidente del club riojano, Ángel Rituerto, ha ofrecido hoy una conferencia de prensa junto a los dos técnicos para hacer oficial algo que era más que un rumor en Logroño desde hace semanas.

El PSG anunció el último noviembre que su próximo entrenador será Raúl González, amigo personal del técnico del Logroño La Rioja, que le ha pedido que le acompañe en París.

Así Javier González "Jota" (Valladolid, 1972) pondrá fin a más de una década en el banquillo riojano, en la que ha protagonizado los principales éxitos de este club, como lograr el subcampeonato de Liga y Copa y jugar en varias ocasiones la Liga de Campeones.

"Todo en la vida tiene un principio y un fin", ha afirmado el presidente del club en el inicio de su comparecencia, en la que ha recordado que hace once años él, junto a otros dirigentes del club, viajaron a Valladolid "para medio engañar a un señor -el técnico- para que viniera a entrenar".

Entonces "Jota" era el segundo entrenador de un Valladolid comandado por el exseleccionador español, Juan Carlos Pastor, y dirigía las categorías inferiores del club, en las que, por cierto, una de sus apuestas era un joven central, Miguel Ángel Velasco.

Tras una primera campaña difícil en Logroño, el entrenador se consolidó y convirtió a su equipo durante una década en uno de los más destacados de la Liga Asobal, consiguiendo "metas que no imaginaba ni el más optimista", ha afirmado su presidente.

Esos resultados han hecho que "todos los años tenga ofertas para irse de aquí con más dinero", pero "sabía que ese no era un motivo para que se fuera".

"Hace mes y medio él me dijo que Raúl (González) le había pedido que le acompañara en París y supe que eso era más delicado, porque hablamos de dos amigos que se quieren juntar en un proyecto", ha asegurado Rituerto.

No obstante, el presidente del club ha incidido en que ya hace años "se preparó una hoja de ruta" para cuando llegase este momento, "que tarde o temprano iba a llegar".

Así, ha explicado, hace años decidieron plantearle a Velasco que se quedara como técnico ayudante, una vez que tuvo que dejar las pistas lastrado por las lesiones.

"Creemos que es un entrenador válido para el sistema de balonmano que queremos, que conoce", ha dicho el presidente, y ha incidido en que "ahora hay una ventaja respecto a cuando vino Jota, que conocemos al nuevo entrenador y que creemos que puede incluso dar un salto de calidad, porque hemos seguido paso a paso su formación".

De hecho, Velasco cuenta ya con la máxima titulación técnica a nivel europeo y, en ocasiones, ha figurado como primer técnico de los riojanos en competiciones europeas.

El presidente del club ha incidido en que "el objetivo es y va a seguir siendo jugar en Europa" aunque "la Liga de Campeones, por cómo se va a diseñar en el futuro, es una quimera para nosotros y para cualquier español salvo el Barcelona".

Y ha incidido en que "ahora se cierra una etapa y cuesta, pero en un proyecto como este todo el mundo es necesario pero nadie imprescindible".

Jota González ha recalcado que dado que queda media temporada por delante "ya habrá tiempo para despedidas" y, además, cree que "lo importante desde ahora es el futuro".

Ha agradecido al equipo de Logroño que apostaran por él "cuando no era nadie" y que "sacaran la cara" tras un año "que fue difícil". "Y en estos años me he equivocado muchas veces y tampoco me han dicho nada y siempre hemos ido a una", apuntó.

En su opinión, el futuro del club riojano "va a ser mejor" ya que, dijo, "Miguel (Velasco) es un gran entrenador que me supera en muchas cosas, porque tiene el toque de vestuario, de haber sido jugador, que yo no tengo".

Por último, "Jota" ha insistido en que le ha costado "mucho" tomar la decisión de abandonar el club que le ha dado todo.

Miguel Angel Velasco (Segovia, 1984) ha bromeado señalando que no sé sabe si que le echen tantas flores es bueno; y ha agradecido "la claridad" del club al hablar con él y hacerle un planteamiento que le costó aceptar "cinco minutos".

"Fue fácil ponernos de acuerdo porque vi la confianza que ponen en mí para trabajar", ha dicho Velasco, que ha recordado que 'Jota' le dio "esa misma confianza" a los quince años, y después estuvo ocho temporadas a sus órdenes en Valladolid y 10 en Logroño.

Velasco se ha comprometido con el equipo de Logroño por dos campañas en las que tratará de "hacer un equipo competitivo que luche por jugar en Europa", y aunque es consciente de las limitaciones presupuestarias del club cree que "tenemos buenos jugadores y trataremos de sacar otros de la chistera, como se ha hecho en los últimos años", ha concluido.