Jony: Espero tener continuidad para mostrar el fútbol que no pude en Málaga

Gijón, 12 ene (EFE).- El extremo Jony ha afirmado este viernes en su presentación como nuevo jugador del Real Sporting de Gijón, que tiene muy claro que "de salir del Málaga sólo sería a este club" y ha confiado en "tener continuidad para demostrar el fútbol" que no pudo ofrecer en el club andaluz, del que llega cedido hasta final de temporada tras no contar para su entrenador, Míchel.

"Ésta es mi casa y hay un reto muy bonito por delante; y a mí me gustan los retos", ha afirmado Jony, quien ha precisado que no llega "como el salvador, porque un jugador no puede cambiar a un equipo" y que eso "tiene que ser cosa de todos".

Tras reconocer que "los últimos días han sido muy intensos, de desgaste", ha dicho que "las tres partes estaban destinadas a entenderse", en referencia a él mismo, el Sporting y el Málaga.

Jony apenas tuvo minutos desde que fichó por el Málaga y el asturiano ha admitido que no acabó de acostumbrarse "a una situación a la que no estaba habituado", ya que pasó de ser titular y uno de los hombres importantes del equipo a no jugar.

Pese a que la relación del asturiano con Míchel, el entrenador del Málaga, ha sido casi inexistente, Jony ha afirmado que no tiene "nada malo que decir" del técnico del equipo malacitano.

Ha recordado que a principios de temporada le pidió una mejora en el aspecto físico y que él hizo un esfuerzo muy grande, pero siguió sin entrar en los planes del entrenador, por lo que considera que "lo mejor era salir de allí".

Jony, cuya vuelta ha ilusionado a la afición del Sporting, se ha mostrado encantado de que su presencia pueda ayudar a "recuperar la conexión de la grada con los jugadores, algo que fue clave en la temporada del último ascenso", y ha expresado su disposición a jugar este mismo sábado -en El Molinón, ante el Alcorcón- "si el entrenador (Rubén Baraja) lo considera oportuno".

Jony no ha querido confirmar si ha renunciado a parte de su ficha para alcanzar un acuerdo, limitándose a indicar que el esfuerzo que ha hecho "es grande, pero es algo que queda entre los clubes".

"¡Ojalá pueda seguir mucho tiempo aquí!, pero no depende de mí", ha manifestado Jony, quien ha considerado que "el primer objetivo es entrar en el 'play off' de ascenso", por lo que ha dicho que la victoria de la pasada jornada ante el Córdoba fue "muy importante".

Durante el tiempo en que ha estado fuera, Jony ha seguido los pasos del Sporting desde la distancia, pero también a través de "los muchos amigos" que tiene en la plantilla rojiblanca.