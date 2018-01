La hija de Willie Chirino competirá por un puesto en el Congreso de EEUU

Miami, 12 ene (EFE).- Angie Chirino, hija del cantante cubano-estadounidense Willy Chirino, lanzará la semana próxima su candidatura al puesto en el Congreso de EE.UU. que dejará vacante Ileana Ros-Lehtinen, confirmaron hoy varias fuentes a medios locales.

El cantante Willie Chirino publicó este jueves por la noche un vídeo en Facebook invitando al acto de lanzamiento de la candidatura de un miembro de su familia, sin decir de quien se trata, pero otras fuentes, incluida Ros-Lehtinen, señalaron después que es Angie, de 48 años, maestra, cantante y compositora.

El "notición", como lo calificó Willy Chirino, será explicado con todo detalle el 18 de enero en el restaurante Versailles de Miami, el punto de encuentro más tradicional de los cubanos en Miami.

Chirino dijo del "candidato o candidata" a la Cámara de Representantes de EE.UU. que lleva su sangre que "no hay nadie mejor" y pidió a los miamenses que acudan al acto del 18 de enero en el que él o ella va "a buscar su apoyo, su bendición y sus votos".

Angie Chirino competirá en unas primarias con los otros aspirantes del Partido Republicano por el puesto de representante del distrito 27 de la Florida, en el que Ros-Lehtinen se ha destacado por sus posturas en contra del castrismo y el chavismo y en defensa de los derechos humanos y descartó presentarse de nuevo.

Quien gane será el candidato republicano por ese puesto en las elecciones de noviembre.

"Quiero compartir con ustedes un notición, algo que tiene a nuestra familia muy emocionada y muy motivada", dijo Chirino en su video, grabado anoche antes de irse a acostar.

El diario El Nuevo Herald publicó unas declaraciones de un miembro del equipo de campaña de Angie Chirino en las que señala que ella se propone ser "una candidata del pueblo", no del "sistema".

La hija de Chirino, que tiene el título de maestra y está especializada en niños con necesidades especiales, es cantante y compositora como su padre y ha trabajado con Gloria Estefan, Jennifer López y Mark Anthony entre otros artistas.

Angie Chirino colaboró con Rubén Blades en la versión en español de "I Need to Know", de Marc Anthony, que ganó el Grammy latino a canción del año en el 2000.

Angie Chirino inscribió su candidatura oficialmente el pasado 3 de enero y abrió la web chirinoforcongress.com, que todavía solo muestra una página en blanco.