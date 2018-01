Granero: "En el vestuario hay máxima normalidad, estamos a muerte con Quique"

Sant Adrià de Besòs , 12 ene .- El centrocampista del Espanyol Esteban Granero ha asegurado después de la sesión de entrenamiento de hoy que, pese la posible marcha del entrenador Quique Sánchez Flores al Stoke City, en el vestuario "hay máxima normalidad" y que están "a muerte" con el técnico madrileño.

Granero ha mantenido que la dinámica de trabajo es "igual que siempre". "Estamos al margen y lo que hacemos es preparar el partido del domingo contra el Athletic", ha comentado.

"Es un asunto que no me compete a mí ni a ninguno de mis compañeros. El míster es muy importante y estamos a muerte con él", ha añadido.

De hecho, el centrocampista ha destacado que desde el principio de la era Quique Sánchez Flores "hay una unión muy grande de la plantilla con el entrenador".

"No puedo opinar sobre rumores ni sobre un asunto que no se ha producido y que seguramente no se vaya a producir", ha apostillado el jugador blanquiazul.

Por otra parte, Granero ha valorado positivamente el cruce en cuartos de final de la Copa del Rey contra el Barcelona: "Hay posibilidades. Es una magnífica oportunidad para nosotros. Jugamos contra un rival que está pletórico, pero también estamos en un buen momento".